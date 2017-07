Perzik-Komkommersalade

Anders dan in het recept heb ik de pompoenpitten gepureerd voor een ietwat grove, dikke dressing. Proef en oordeel zelf. Dit is de ultieme zomersalade. Heerlijk bij (gegrilde) kip en krokant (pita)brood.

50 g pompoenpitten ca. 60 ml extra vierge olijfolie zout 2 kardemompeulen 2 kruidnagels 1 tl korianderzaad 1 tl komijnzaad 1 serrano peper (of ander mild groen pepertje), in stukjes 1 teen knoflook, in plakjes 4 el grofgehakte peterselie 6 el grofgehakte koriander 3 a 4 el citroensap 1 kleine, stevige komkommer 3 rijpe perziken 1 rijpe, stevige avocado, 2 el geroosterd sesamzaad

Bereiding

Rooster de pompoenpitten licht goudbruin in een droge koekenpan. Schep er 2 tl olie en wat zout door. Rooster alle specerijen 1 minuut in een droge koekenpan. Neem het kardemomzaad uit de peulen en maal de specerijen fijn. Pureer 3/4 deel van de pompoenpitten met de serranopeper, knoflook, peterselie, 4 el koriander, 3 el citroensap, het specerijenmengsel en de helft van de resterende olie tot een grove puree. Doe over in een kom, roer de rest van de olie erdoor en breng op smaak met zout en evt. meer citroensap.

Schil de komkommer, halveer in de lengte en schep het zaad eruit met een puntige theelepel. Snijd de komkommer in stukjes en meng die door de pompoenpitdressing. Snijd de perziken en de avocado in stukjes en meng die door de komkommer. Bestrooi met sesamzaad, de rest van de pompoenpitten en 2 el gehakte koriander. Serveer meteen.