Persoonlijk word ik een beetje moe van boeken vol rottigheid

Dik honderd boeken moeten we lezen. Daarin zit ’m de eerste reden voor de opmerking uit de eerste zin. Het is alsof ik weer op de middelbare school zit: ik móet die boeken lezen en als er dwang achter zit, vergaat de lust je tamelijk snel.

Bovendien ben ik hier in de Eiffel de godganse dag in de tuin aan het werk of ik zuip me een slag in de rondte tijdens het 90-jarig bestaansfeest van de vrijwillige brandweer. Wannéér moet ik die boeken dan lezen? Ik wil de schrijvers (m/v) recht doen, ik wil niet een boek na tien bladzijden al aan de kant leggen. Ik weet uit eigen ondervinding hoeveel werk het is om überhaupt een heel boek bij elkaar te schrijven.

Onverstandig of niet, ik heb het werk aangenomen, dus nu zal ik het doen ook. Goed, ik ben dus aan het lezen, en dan vraag ik me af wat ‘literatuur’ eigenlijk is en vooral ook hoe ik als jurylid de dingen kan en mag beoordelen.

Mag je bijvoorbeeld, en dat is waar ik tegenaan loop, de inhoud laten meewegen? Dat komt omdat ik een aantal boeken heb gelezen die nogal ‘naar’ zijn. Naar, akelig, niet fijn, negatief, rottig. Alsof de schrijvers (m/v) een achterliggend idee hebben dat wanneer je maar genoeg ellende in een boek stopt, het boek daar literairder van wordt.

Denken ze dat een boek van narigheid literairder wordt?