Perfecte chemie tussen Lady Gaga en haar fans in de Ziggo Dome

Wees jezelf en accepteer jezelf zoals je bent. Het is de boodschap die Lady Gaga al jaren uitdraagt naar haar fans. Ook in Amsterdam ontpopte de Amerikaanse zangeres zich zaterdag weer als de koningin van de inclusiviteit. Na gepeild te hebben wie tot de lhbt-gemeenschap behoorde en wie niet, liet Gaga haar fans weten: "Het maakt niet uit, ik houd van jullie allemaal. Ongeacht je leeftijd, geaardheid, ras en gewicht."

Het mag een gratuite boodschap lijken, maar voor haar 15.000 kleine monsters, zoals ze haar fans noemt, was het dat zaterdag zeker niet. Zo gooide tegen het eind van de bijna twee en half uur durende show een fan een zelfgemaakte jas op het podium. Eraan zat een brief waarin hij vertelde dat hij in zijn jeugd was gepest vanwege zijn gewicht en geaardheid. "Dankjewel Lady Gaga, je muziek heeft mijn leven vele malen gered."

Ook op andere momenten wist Lady Gaga haar gehoor te raken. Bijvoorbeeld bij de ballad 'Joanne', over haar vroeg overleden tante, die ze opdroeg aan iedereen die met verlies te maken heeft gehad. Het nummer wist mijn buurvrouw tot tranen toe te roeren. Met de connectie met de fans zat het in Ziggo Dome dus wel goed.

Vol in de roos

Ook op andere moment schoot de 31-jarige Gaga vol in de roos tijdens het uitgestelde concert; de superster had het voor 3 oktober geplande optreden moeten afzeggen wegens chronische pijnklachten. Met een mix van stevige, rock-geïnspireerde songs en opzwepende dance-nummers veranderde ze het publiek in een dansende massa. Bij ballads als 'Come To Mama' kreeg ze haar gehoor muisstil. En dan was er nog de wervelende liveshow, compleet met multifunctionele decorstukken die vanaf het plafond naar beneden zakten en afwisselend als videoschermen en als loopbruggen tussen het hoofdpodium en de drie podia in de zaal dienden.

Maar wat zal blijven hangen van dit optreden was toch vooral de chemie tussen Gaga en haar fans. Meermaals zette ze de show even stil, stond roerloos op het podium en liet de reactie van haar publiek op zich inwerken. Boven alles was haar Amsterdamse optreden het verhaal van Lady Gaga en haar fans.