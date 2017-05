Paul Weller schiet weer in de roos

Het dertiende soloalbum van de Britse zanger en muzikant Paul Weller is geen plaat die zijn geheimen snel prijsgeeft. ‘A Kind Revolution’ is een zeer eclectisch album, waardoor het in eerste instantie moeite kost om houvast te vinden. Maar na enig doorzetten komt dan toch de beloning.

Lees verder na de advertentie

De man die in het verleden furore maakte met zijn bands The Jam en The Style Council weet je na diverse luisterbeurten als eerste in te pakken met enkele up tempo-nummers. ‘Woo Sé Mama’ is een lekker springerige song, waarvan het refrein erom smeekt luidkeels te worden meegezongen en ‘Nova’ spreekt vooral aan door de pulserende ritmes.

Ook het duet ‘One Tear’ is een schot in de roos, vooral dankzij de doorleefde soulstem van gastzanger Boy George

Nadat de eerste klik heeft plaats gevonden, vallen ook de ballads op hun plaats. Op ‘She Moves With The Fayre’ laat de 58-jarige Weller zich kennen als een smaakvolle crooner, die met zijn roestbruine vocalen een ingehouden en toch broeierige sfeer neerzet. Ook het duet ‘One Tear’ is een schot in de roos, vooral dankzij de doorleefde soulstem van gastzanger Boy George.

Genoeg redenen dus om Weller ook live aan het werk te willen zien. In juni komt de Engelsman voor drie concerten naar ons land: 7 juni Doornroosje, Nijmegen, 8 juni Paard van Troje, Den Haag en 9 juni Paradiso, Amsterdam.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.