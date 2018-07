Paul Simon serveert in de Ziggo Dome een buffet voor fijnproevers

In februari kondigde Paul Simon aan dat hij ging stoppen met toeren. Nog één tournee en dan zat het erop. Met dat besluit kwam ook de bevrijding. In een uitverkocht Ziggo Dome liet hij zijn fans zaterdag weten zijn afscheidstournee te zien als “een gelegenheid om vrij te zijn; een mogelijkheid voor avontuur.” Die woorden bleken een voorbode te zijn voor een avond die zich geheel op Simons voorwaarden voltrok.

Want de 76-jarige Amerikaan muzikant had makkelijk een hele avond kunnen vullen met hits. In plaats daarvan koos Simon ervoor om behoorlijk wat minder bekende nummers in de mix te gooien.

De avond onderstreepte op prachtige wijze de ontwikkeling van de muzikant Paul Simon

Het waren bovendien ook vaak nummers die tot het meer onconventionele deel van zijn oeuvre behoorden. Zo kenmerkte ‘Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War’ zich door een eigenzinnige songstructuur en schurkte ‘Can’t Run But’ tegen de klassieke muziek aan. Bij die songs koos hij ook nog eens voor een bijzondere instrumentatie. Simon liet zich tijdens het eerste van twee Nederlandse optredens bijstaan door een grote liveband. Maar voor deze nummers verzamelde hij alleen de strijkers en blazers om zich heen, wat een intieme sfeer creëerde.