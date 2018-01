Paul Bocuse (1926 - 2018): de eerste vedette van de gastronomie

‘Bocuse heeft van ons vak een nobel beroep gemaakt’, zei Alain Ducasse nadat het nieuws van het overlijden van ‘Monsieur Paul’ bekend werd. Dat is raak geformuleerd. Er is een gastronomie van voor Bocuse en erna. Chef-koks waren vroeger anonieme ambachtslieden, tegenwoordig zijn het sterren, zakenlieden vaak ook die aan het hoofd staan van een onderneming met een tv-programma, restaurants, boeken en een eigen pannen- of messenlijn.

Op deze innovatie was Bocuse nog het meest trots: dat hij de chef zijn keuken uit had gekregen. "Alles wat je vroeger zag van een kok", zei hij in 2007, "was zo’n rood aangelopen mannetje op een bord aan de kant van de weg die het menu aanprees. Dat heb ik veranderd."

Daarbij keek hij tevreden terug op zijn inspanningen om de Franse keuken overal in de wereld aan de man te brengen. Hij bedacht mythische gerechten zoals ‘Zeewolf met Charonsaus’, ‘Rode poon met schubben van aardappel’, of ‘Soep VGE’. Deze soep van zwarte truffel, voor het eerste geserveerd voor president Valéry Giscard d’Estaing in 1975, wordt opgediend onder een dak van bladerdeeg. Maar Bocuse gaat vooral de geschiedenis in als ambassadeur van een rijke traditie waar hij nieuwe mogelijkheden voor opende.

President Valery Giscard d'Estaing speldt Paul Bocuse de Legion d'Honneur op in het Parijse Elysee, 1975. © AFP

Dadendrang Bocuse werd geboren in de auberge van zijn ouders. Het restaurant van zijn grootvader in Collonges-au-Mont-d’Or in de buurt van Lyon werd vanaf het einde van de jaren vijftig het epicentrum van een koninkrijk dat voortdurend nieuwe wegen insloeg. Aan het einde van zijn carrière haalde hij een omzet van meer dan vijftig miljoen euro per jaar, met een twintigtal restaurants in binnen- en buitenland, een hotel en kookschool, en diverse afgeleide producten. Een culinair concours met zijn naam, de Bocuse d’Or, geldt als het officieuze wereldkampioenschap koken. De oorlog bood naar zijn eigen zeggen een verklaring voor zijn dadendrang. In 1944 ontsnapte hij als soldaat maar net aan de dood. Zijn motto vanaf dat moment: 'Werken alsof je honderd jaar hebt te leven, leven alsof je morgen kunt sterven'. Bocuse leefde met 3 vrouwen. Het leven was eenvoudig te lang en vrouwen te leuk om het bij een partner te houden, verklaarde hij Een goede leerling was hij niet, maar koken kon hij al vroeg dankzij zijn vader. Die deed de negenjarige Paul voor hoe je kalfsniertjes bakt zonder ze te laten koken. Zijn onderwijzer wist hij gunstig te stemmen met een brochette van zelf gestroopte haas. Bocuse haalde zijn eerste ster in 1958, toen hij het roer in het restaurant van zijn ouders - ‘een eenvoudig ding met een boerenkeuken’ - net had overgenomen. De couverts waren op dat moment nog van roestvrij staal, de servetten van papier.