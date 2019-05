Patty Klein (1946-2019) was chaotisch, maar ook vindingrijk en origineel

Om met een zelfgeschreven gedicht over een octopus te reageren op een advertentie op een datingsite, daar moest je Patty Klein voor heten. 'O geitenogige zuignappeling.... groenbloedig schoonzwemding.' De heer in kwestie, die na een paar teleurstellende ervaringen net de moed begon te verliezen, werd wel erg nieuwsgierig naar de vrouw achter dit gedicht. Er kwam een liefdesrelatie uit voort die later overging in vriendschap.

Deze typerende onvoorspelbaarheid zag je ook terug in haar werk. Als stripscenarist schreef Patty meer dan vijftig jaar voor onder meer de Donald Duck, Eppo en vooral Tina. Voor het laatste blad was ze verantwoordelijk voor de roodharige onhandige puber Noortje. Noortje was een soort alter-ego van Patty. Stuntelig, chaotisch, maar ook vindingrijk en origineel. En dol op dieren.

Inspiratie voor het tienermeisje haalde Patty, die zelf geen kinderen had, uit haar eigen jeugd, die haar nog helder voor de geest stond. En ook gewoon van straat, uit de trein of van kinderen van vrienden. Ze was erg nieuwsgierig en kon mensen het hemd van het lijf vragen.

Uiteraard moest Noortje technologisch ook mee met de tijd. Toen de Tina-redactie vroeg om een aflevering over vloggen kon Patty, die toen al eind zestig was, daar niet zo mee uit de voeten. Maar Pokémons vangen met de telefoon, dat sprak wel tot haar verbeelding.

Gekke kronkels

Wie met Patty in gesprek was moest een beetje lenig zijn van geest. Ze kon razendsnel associëren en haar gedachtensprongen waren voor anderen niet altijd logisch. Zo kon ze tijdens een vergadering met collega's uit het niets voorstellen om vanuit Amsterdam naar de Betuwe te rijden om kersen te eten. Het uitstapje eindigde met een wedstrijd pitten spugen. Het waren juist die gekke kronkels die talloze stripfiguren als Hiawatha en de Grote Boze Wolf tot leven wekten en die haar gedichten tot een succes maakten.

Het liefst schreef Patty gedichten en verhalen

Inspiratie voor haar werk haalde Patty vaak uit de dierenwereld. Met een vriend bezocht ze bijvoorbeeld de Berlijnse dierentuin. De hele dag zat ze ademloos voor het pandahok en zoog ze het gedrag van de beesten op. Soms begon ze in zichzelf te lachen, dan had ze een mooie ingeving voor een strip of gedicht.

Tussen de dieren was ze in haar element. Dat begon al in haar kindertijd. In het ouderlijk gezin was ze een buitenbeentje. Met een vader die architect was en een moeder die piano speelde, verkeerde het gezin in gegoede kringen, maar het bracht ook een soort kilheid en gevoeligheid voor status mee. Zowel vader als moeder kon enorm uitvallen als hen iets niet beviel aan hun dochter. De iets te zware en brildragende Patty, die nog een oudere zus had, kon en wilde niet voldoen aan de verwachtingen van haar ouders. De pianolessen van haar moeder en de muziektheorie van opa Ben Geijsel, een bekend dirigent en componist brak ze af op haar twaalfde. Ook op de mms in Amsterdam-Zuid voelde ze zich niet altijd op haar gemak tussen haar giechelende seksegenoten. Het liefst schreef ze gedichten en verhalen. Ze werd al snel hoofdredacteur van de schoolkrant.

Toen ze op haar zestiende als vrijwilligster in Artis ging werken, had ze eindelijk het gevoel ergens thuis te zijn. 'Ik was herboren, voor geen lama bang. Hier kon ik me verschuilen, levenslang', zou ze later schrijven in haar autobiografie in sonnetten 'De ziel is een pannenkoek'. Later ontdekte ze ook de magie van de onderwaterwereld. Op vakanties kon ze urenlang met een snorkel op in zee doorbrengen.

Biologie koos ze als studie, vanwege haar dierenliefde. Ze kreeg in die tijd een relatie met Arie, een sloper van beroep. Ze schreef: 'Mijn vader, architect met veel bombarie, vernielde vaak zijn kind. Maar sloper Arie bouwde een vrouw, twee armen om me heen.’ Biologie viel tegen. Ze had zichzelf al gezien als een soort Jane Goodall, redder van chimpansees. In plaats daarvan moest ze dode dieren ontleden. Ze brak haar studie af.

In die periode stuitte ze op een advertentie van de Toonder Studio's voor een stripschrijver. Patty stuurde als sollicitatie een verhaaltje over Tom Poes en De Woelwater op. Ze werd aangenomen door schrijver en tekenaar Andries Brandt. Hij zou de daaropvolgende jaren haar mentor en vaderfiguur zijn. En haar grote liefde. De relatie met sloper Arie was hier niet tegen bestand.