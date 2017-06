Pasta met pesto-tomatensaus (voor de fijnproever)

Dit pakje staat al zo lang op mijn to-dolijst, dat Honig de vormgeving intussen al twee keer heeft veranderd. Alleen zo te zien niet de samenstelling, die is nog ouderwets-vertrouwd met het beruchte trio smaakversterkers E621-E627-E631. Het recept op de website bevat nog altijd '1 rote ui' en de onvermijdelijke kipfilet en champignons. Op de nieuwe verpakking zijn ui en champignons intussen vervangen door een zak Italiaanse roerbakmix. Dat Honig tegenwoordig eigendom is van Heinz moet kennelijk ook gepromoot worden: de consument dient er voortaan ook nog Heinz tomatenblokjes bij te kopen. Kijk, en dat vind ik nou grappig. Dus je schaft voor het gemak een pakje tomatensaus aan, en dan moet je er zelf nog tomaat bij doen. Da's geen gemak, da's geldklopperij. Maar ja, wat weet ik er nou helemaal van?

Ik zou denken: meng tomatensaus met pesto, en klaar ben je. Maar nee, volgens de verschillende lezers die mij over dit pakje aanschreven is dat toch niet hetzelfde. Daarmee komen we uit bij een existentiële vraag: in hoeverre heeft het zin om pakjes en zakjes precies zo na te maken als ze zijn? In mijn beleving kan het namelijk lekkerder, en dus anders.

Bovendien, wat is pesto? Zet mij samen met wat andere culi's in een pestopanel en we kiezen unaniem voor het verse zelfgemaakte spul. De fabriekspotjes vallen stuk voor stuk af wegens bremzout en - een doodzonde - niet naar basilicum smakend. Laat daarentegen een club consumenten proeven, zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond doet, en de uitkomst is precies andersom. De mufzoute potjes smaken vertrouwd, pesto van verse basilicum is raar en veel te overheersend.

Tja. Wij thuis vonden deze pasta met versgemaakte pesto-tomatensaus heerlijk. Maar anders houdt u het toch gewoon bij het pakje?

Recept

Haal de mozzarella vast uit de koelkast en snij in stukjes. Tomatensaus: Snij de tomaten in kwarten, de ui in halve plakken. Doe samen met de knoflooktenen (in hun jasje) in een grote braadslee. Voeg zout, peper, chilivlokken en 3 eetl olijfolie toe. Hussel. Laat in een hete oven (200 °C) een half uur roosteren. Knijp de knoflookpuree uit hun jasjes. Pureer alles met de staafmixer (grof) of blender (fijn) tot saus.

Pesto: Pureer alle basilicumblaadjes fijn met de staafmixer. Voeg pijnboompitten, parmezaan, zout en peper toe, maal weer. Voeg net zo veel olijfolie toe als nodig is voor een mooie saus, dat kan per keer nogal verschillen.

Snij de courgette in dobbelsteentjes. Kook de pasta gaar in ruim kokend water met zout. Fruit intussen de courgette rustig in wat olijfolie in een hapjespan. Voeg als ze beetgaar zijn de tomatensaus toe. Proef op zout en peper. Giet de gare pasta af, doe in de tomaten-courgettepan. Voeg de helft van de mozzarella toe en hussel alles goed door elkaar. Verdeel over borden. Schep overal een flinke lepel pesto op en bestrooi met de rest van de mozzarella voor een gezellig tricolore-italiano-effect.