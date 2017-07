Pas sinds de 19de eeuw zijn 'feiten' vaststaande gegevens

Dat zou kunnen. De krantenkop heeft echter de vorm van een zin met een naamwoordelijk gezegde, waarin 'feiten' het onderwerp is, 'blijken (...) (te zijn)' het werkwoordelijk deel en '(...) minder feit' het naamwoordelijk deel.

Twijfel over de welgevormdheid van de zin komt wellicht doordat het meervoud 'feiten' gecombineerd wordt met een enkelvoud ('minder feit'). In vergelijkbare zinnen, zoals 'Een man blijft tenslotte altijd man', is er vaak getalsmatige overeenstemming tussen het onderwerp en het kernwoord van het naamwoordelijk deel van het gezegde.

Anderzijds, met een zin als 'Europese vrouwen blijven vrouw als ze een kind hebben gekregen' is ook niets mis.

Middeleeuwen

Ook om een andere reden is de aangehaalde kop interessant. Volgens het woordenboek is een feit 'iets waarvan de werkelijkheid vaststaat'. Als nu blijkt dat feiten toch geen vaststaande gegevens zijn, dan ondermijnt dat ons rotsvaste vertrouwen in de werkelijkheid.

Het woord feit, dat terug te voeren is op het Latijnse woord factum (daad, feit), heeft een bewogen historie. In de Middeleeuwen betekende het 'misdaad'. Die betekenis treffen we nog aan in de rechtbank, wanneer er sprake is van 'feiten die gepleegd zijn'. In de 16de eeuw kreeg het woord de meer neutrale betekenis daad en pas in de 19de eeuw kreeg ons woord feit - waarschijnlijk onder invloed van het Franse woord fait - de moderne betekenis 'iets wat vaststaat'.

