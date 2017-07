Parodie of belabberde poging tot journalistiek?

Zweedse politici schreven in 1972 een manifest getiteld: 'De familie van de toekomst'. Gepleit werd voor een definitieve stap naar de autonomie van alle Zweedse individuen: vrouwen zouden onafhankelijk worden van mannen, kinderen van hun ouders. Andere landen zagen zo'n radicale verstoring van traditionele rolpatronen niet zitten. Toen een Zweedse afgezant het plan bij de EU in Brussel kwam uitleggen, werd hij aangekondigd als: "We gaan nu luisteren naar wat provocatie uit Noord-Europa."

Lees verder na de advertentie

De helft van alle Zweden woont volgens Gandini alleen en een kwart van hen sterft alleen

Documentairemaker Erik Gandini wil in 'The Swedish Theory of Love' de balans opmaken van dat plan voor een land vol onafhankelijke individuen. Zo doet hij het tenminste voorkomen. Want een van de twee fundamentele problemen van dit broddelwerk is dat Gandini zijn conclusies al had getrokken voordat hij begon. Het andere probleem is dat hij de kijker een samengeraapt zootje observaties voorschotelt, dat alleen dient om zijn ideeën te bevestigen en waarvan nooit duidelijk wordt wat ze zeggen over de rest van het land.

De helft van alle Zweden woont volgens Gandini alleen en een kwart van hen sterft alleen. De herkomst van die cijfers wordt niet genoemd. Je zou denken dat een aantal interviews met alleenstaande Zweden hier op z'n plek zou zijn. Maar nee, Gandini volstaat met een bezoek aan twee appartementen waar iemand alleen zou zijn gestorven en soms wekenlang onopgemerkt in huis lag. Ergo: de helft van de Zweden is eenzaam en de doelstellingen van het manifest zijn mislukt. Om de sfeer van eenzaamheid en misère nog wat te versterken, filmt hij dat deel van het verhaal in grauwe buurten en onder grijze luchten.

Hoe moet het dan wel? We zien zes dansende hippies in een bos die mogen verkondigen dat we meer liefde en aanrakingen nodig hebben en een Zweedse chirurg die al dertig jaar in Ethiopië woont en uitlegt dat we van de mensen daar veel kunnen leren. Wat we dan van ze kunnen leren, zegt hij niet. In plaats daarvan trakteert Gandini ons om onduidelijke reden op een reeks bizarre operaties die de chirurg met klus- en tuingereedschap moet uitvoeren.

Kortom, nergens wordt duidelijk of je naar een parodie kijkt - van wat is niet duidelijk - of gewoon naar een belabberde poging tot journalistiek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.