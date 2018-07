Paradetheater: met jongensachtige bravoure grote thema's te lijf

Vanuit hun ouderwetse snoepkar verkopen de snoepmeisjes liklodders en zuurstokken en voor roddels moet je ook bij ze zijn. Tijdens een rondleiding vertellen ze graag over de vele amourettes die tussen de paradeartiesten ontstaan en die vaak maar een kort paradeseizoenleven beschoren zijn. Nóg liever vertellen de snoepmeisjes, rode lippen en fifties petticoat, over het 'paradegevoel'. Wat dat is? "Liefde, vrijheid en het nostalgisch verlangen naar de romantiek van het rondreizende circusbestaan", zegt snoepmeisje Bien enigszins larmoyant.

Maar het rondtrekkende theaterfestival De Parade, waarvan de 28ste editie afgelopen weekend begon in Rotterdam, staat natuurlijk vooral in het teken van theater. Alhoewel... in een zomerse 28 graden moeten de makers concurreren met de legendarische fonteinbar en de tapastent-met-schaduwterras waar het publiek met ijskoude sangria verkoeling zoekt.

Houtje-touwtje

De hitte zindert uit de bloedhete circustentjes tijdens de ongeveer dertig minuten durende voorstellingen; het kost de van het zweet gutsende performers soms moeite om onder de warme theaterlampen niet uit hun rol te vallen. Niet erg, want dat is ook de charme van De Parade, het móét zelfs een beetje knullig en houtje-touwtje zijn, in de geest van kermis en het oude variététheater. De geschiedenis daarvan resoneert in Cinéma Magique, historisch materiaal dat door filmmuseum Eye schitterend in beeld is gebracht in het centrale Paradetheater.

Je kunt je afvragen of de zelf­re­la­ti­ve­ren­de inside jokes over het 'ac­teurs­we­reld­je' bij het paradepubliek aankomen

In de beperking van het kleinschalige - de korte duur, weinig ruimte, niet veel middelen - schuilen grootse theaterpareltjes, waarbij geldt: hoe zuiverder het concept, hoe groter de impact in deze paradeformule. De twee voorstellingen van toneelgroep Oostpool zijn daarvan een goed voorbeeld. 'Allemaal mensen' #5 en #6, in regie van Marcus Azzini, zijn los van elkaar te zien, maar horen ook een beetje bij elkaar, met de jonge acteur Chris Peters als sterkste schakel.

#5 heeft een knap geconstrueerde tekst, maar is wat gekunsteld door de vele lagen. Drie jongens maken een roadtrip op Ibiza: naast Peters zijn dat de met uitgekookt aplomb aangekondigde 'Gouden Kalf-winnaars' Jonas Smulders en Martijn Lakemeier. Ze spelen zichzelf, maar toch ook weer niet, er is een constante frictie tussen nep en waarachtigheid, acteursgedreutel en passie voor het vak, theater en het 'echte' leven.

De tekst stipt tussentijds veel aan: de hedonistische leegheid in het leven van millennials, de holle machinerie van pr (Gouden Kalf! Barry Atsma!), er is zelfs een persiflage op de film 'Oorlogswinter', de film waarin Lakemeier als kindsterretje debuteerde. Je kunt je afvragen of de zelfrelativerende inside jokes over het 'acteurswereldje' bij het paradepubliek aankomen.