Erdogan, die uw en mijn landgenoten - rechtsmens én deugmens - 'fascisten en nazi-overblijfselen' noemt. De Portugese president, die onze minister Dijsselbloem beschuldigt van 'racisme, xenofobie en seksisme'.

Lees verder na de advertentie

Raakt er nog wel iemand onder de indruk van zulke woorden als ze alledaags zijn geworden? Banalisering van beladen termen leidt niet alleen tot woordinflatie, maar ook tot onverschilligheid: "Dat Erdogan ons fascisten noemt, ach, je weet wie het zegt".

Xenofobie, volgens Van Dale staat het voor vrees voor en afkeer van wat vreemd is. Het is van oorsprong een vakterm, die in de omgangstaal steeds vaker dient als beladen woord om mensen met enig besef van de waarde van een gedeelde taal en cultuur af te serveren.

Zo reageerde Jan Marijnissen afgelopen weekend op de vele Turkstalige facebookfelicitaties aan een SP-lid van Turksen huize dat in onze volksvertegenwoordiging was gekozen: "Fijn als ook de Turkse Nederlanders Nederlands gebruiken in plaats van Turks. We zijn hier in Nederland!" Om deze aanbeveling van de taal die ons - Nederlanders, dus óók Nederturken - verbindt, werd de grand old man van de SP beticht van xenofobie.

Papperlapap, wat een grote woorden. Maar ondertussen. Als xenofobie een banaal woord wordt om wie opkomt voor de taal die wij delen de mond te snoeren, kunnen wetenschappers het x-woord nauwelijks meer neutraal gebruiken.

tdb@taalbank.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.