De gastheer/vrouw die voor zo'n gelegenheid per se toch iets van echt eten wil maken zou van te voren op geraffineerde wijze bonen kunnen koken om pannekoeken mee te vullen. Het is geen probleem om die op schoot in stukken van hapklare grootte te snijden of gewoon af te happen.

Verhit een scheut olijfolie in een grote pan met dikke bodem op matig vuur. Roerbak de knoflook, ui, wortel en selderij ongeveer 8-10 minuten, of tot de groenten zacht en geurig, maar niet bruin zijn.

Doe er de uitgelekte geweekte bonen bij met zoveel water dat ze een paar centimeter onder staan en breng ze op hoog vuur aan de kook. Zet het vuur daarna zo laag dat het water net niet meer borrelt. Leg het deksel schuin op de pan en laat de bonen zoetjes gaan tot het mengsel in de pan niet meer naar de groenten, maar naar de bonen ruikt (dit zijn aanwijzingen van de Italiaanse kookboekenschrijfster Marcella Hazan). Dat kan een uur of iets langer duren.

Vul het vocht indien nodig met kokend water aan, de bonen moeten onder blijven staan. Voeg dan zout naar smaak toe en laat de bonen verder gaar worden tot ze romig zacht zijn, maar nog niet barsten. Dit kan één, maar ook drie kwartier duren. Beproeven dus.

Laat de bonen uitlekken (bewaar het kookvocht om soep van te maken). Prak de bonen niet al te fijn met een vork. Breng ze verder op smaak met geraspte citroenschil, een klein beetje citroensap (druppelsgewijs), en zout en zwarte peper.

Maak het mengsel smeuïg met zoveel olijfolie (en eventueel wat sterk ingekookt ingekookt) kookvocht. Bestrijk de pannekoeken royaal met dit mengsel, strooi er peterselie over en rol ze op of klap ze eenvoudig dubbel.

Ingrediënten voor 8 personen 500 g witte bonen, 6-8 uur geweekt

Extra vierge-olijfolie

3 tenen knoflook fijngehakt

1 witte of gele ui

1 middelgrote geschilde (winter)-wortel en 1 stengel

Bleekselderij

Grof zeezout

Zwarte peper uit de molen

Sap en geraspte schil van halve citroen

Peterselie, fijngehakt

(Boekweit)pannekoeken

