Paleis Het Loo als het Versailles van Amsterdam: klopt die vergelijking?

Marketingmanager Susanne te Riet geeft toe dat ze de Franse paleistuinen er bewust bij haalt. Al die toeristen uit China en Japan zien ze in Apeldoorn ook wel zitten. Nu komt slechts tien procent van de bezoekers uit het buitenland.

Maar als Amsterdam Beach al een beetje mal klinkt bij Zandvoort, ligt Apeldoorn dan niet heel ver weg? “Welnee”, zegt Te Riet. “Die afstand is peanuts voor buitenlanders. Bovendien ligt Versailles zo’n dertig kilometer buiten Parijs. Daar ben je ook niet in een half uurtje.”

En de vergelijking gaat echt op. De Franse ontwerper Daniël Marot, die de plafondstukken, trapbeschilderingen en tuinornamenten van Het Loo ontwierp, was een naaste medewerker van André le Nôtre, architect van de Parijse landschapstuinen.

Het Loo heeft minder allure, dat wil de marketingmanager wel toegeven. "Het is gebouwd als buitenverblijf voor de jacht, terwijl Lodewijk de Veertiende echt wilde imponeren met Versailles." Aan de afmetingen kunnen ze in Apeldoorn niet tippen. Maar ontwerp en ornamenten, binnen en buiten, zijn net zo gedetailleerd. De symmetrie is net zo perfect, zegt Te Riet. "Dat is geen arrogantie, soms moet je een beeld gewoon claimen."

Het Loo is het enige museum waar de geschiedenis van de Oranjes en de monarchie te zien is. Dat trekt vooral ouderen, en Het Riet is daar blij mee. De rijkssubsidies worden ook heus ingezet om Nederlandse schoolkinderen rond te leiden.

Tot januari 2021 is het museum dicht, maar bezoekers kunnen de botanische tuinen nog wel bezoeken en bekijken vanaf het dak. Kijk dan vooral ook naar het voorplein, zegt Te Riet. Daar komt ondergronds de enorme uitbreiding: vier olympische zwembaden groot. Over grandeur gesproken!