Paddestoelensoep met goede voornemens

Verhit de oven tot 140 °C. Maak de portobello's schoon, schil ze en verwijder de steeltjes. Leg de portobello's (met de schillen en de steeltjes) en de shiitake in een diepe ovenschaal. Doe er de tijm, laurierblaadjes, knoflook, hete bouillon, wijn en de helft van de balsamico bij. Verdeel 25 gram van de boter in klontjes en verspreid die over dit alles. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet hem 45 minuten in de oven.

Lees verder na de advertentie

Laat de schaal, met het folie er nog op, volledig afkoelen. Zet een grote, met een theedoek beklede zeef op een pan en giet er de inhoud van de ovenschaal in. Vis de portobello's en de shiitakes uit wat in de zeef is achtergebleven, snijd ze in plakjes. Gooi de schillen, steeltjes en kruiden weg. Breng de paddestoelenbouillon op smaak met zout en peper.

Borstel de rest van de paddenstoelen schoon. Snijd de champignons in kwarten en scheur de oesterzwammen en cantharellen in stukken. Laat de rest van de boter smelten in een grote koekepan op hoog vuur en bak de paddestoelen tot ze zacht zijn. Schep ze in die tijd geregeld om. Blus het mengsel af met de rest van de balsamicoazijn en breng het op smaak met zout en peper.

Meng voor het opdienen de plakjes portobello en shiitake met de andere paddestoelen. Verdeel het mengsel in soepkommen. Verhit de paddestoelenbouillon tot tegen de kook aan en schep hem over de paddestoelen in de kommen. Serveer de soep direct, desgewenst met kleine (knoflook)croutons.