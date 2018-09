Pad thai met kip (zonder poedermix)

Thailand is immers bij uitstek het land van vers, vers, vers. De markten barsten van de groente, fruit en kruiden en overal zijn simpele straattentjes waar daarmee in een handomdraai iets lekkers wordt gemaakt. En dan wil Conimex ze pad thai gaan aansmeren op basis van ‘authentieke’ poedermix?

Lees verder na de advertentie

Wacht even, zegt u nu, die waren toch van de Indische maaltijden? Jazeker, maar wij eten tegenwoordig liever Thais, Vietnamees of Filippijns; niet voor niets is het Chin.Ind.Spec.Restaurant intussen alom verdrongen door een All You Can Wok. Dat zagen ze bij Unilever natuurlijk niet met lede ogen aan, dus Conimex werd in rap tempo omgebouwd tot een universeel Aziatisch merk vol streetfood-maaltijdpakketten.

Maar goed, wat was er nou in Thailand? Drie lawaaiige Nederlandse jongens, gewapend met koffers vol Conimexpakjes, speelden voor één dag restaurantje in Bangkok. Geheel volgens de tijdgeest maakten ze daar een paar vermoeiende filmpjes van, rijkelijk gelardeerd met ‘fokking’ dit en ‘pik’ dat. Hamvraag: wat vonden de Thai?

Opvallend genoeg zie je ze niet al etend commentaar geven, wel veel halfvolle bordjes bij de afwas. Maar goed, uiteindelijk zit de doelgroep natuurlijk niet daar maar hier, het gaat erom dat Nederlandse consumenten nu naar de supermarkt rennen om voor bijna 3 euro (!) een poederzakje te kopen met daarin drie keer niks. Spaar die euro’s liever op voor een vakantie naar Thailand, zeg ik dan, een recept heb ik wel voor u. Het kan ook met garnalen of tofu, maar ik koos voor kip.