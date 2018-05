Paco Peña's muziek voor de wereld

Dat iets meestal misgaat, hoeft geen reden te zijn het te laten. Meer dan dat, wanneer je oprecht meent dat de aarde in sneltreinvaart naar de barbiesjes gaat, is het met klem verkondigen van die boodschap waarschijnlijk belangrijker dan het slagen van een compositie. Hoe dan ook de vermaarde flamencogitarist Paco Peña heeft de gok genomen en zijn bekommernissen over de toestand van de wereld op muziek gezet.

Lees verder na de advertentie

Een aan­een­scha­ke­ling van ideeën en wel vaak ontroerende muziek, met een hoofdrol voor de zangers

De vorm die Peña kiest, is opmerkelijk. Op het podium staat een stevige band met behalve hijzelf nog twee gitaristen, twee percussionisten, drie zangers en een zangeres. Daarachter staat dan nog eens het Nederlandse Dario Fo Theaterkoor opgesteld, op sommige momenten zo'n dertig mannen, vrouwen en meisjes sterk. Van begin af aan wringt iets op een manier die niet meteen onaangenaam is. Aan de ene kant de losheid van de flamencomuzikanten die soms meer hun eigen invallen dan de partituur lijken te volgen en ook voortdurend reageren op elkaars prestaties. Aan de andere het koor dat minder vrijheid is gegund en ook in een andere traditie staat. Kerk en straat komen hier bij elkaar, zo lijkt het.