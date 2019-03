Özcan Akyol: Journalisten leven in hun eigen wereld

Het begon met kleine ergernissen. Repte men in ‘De Wereld Draait Door’ van een kabinetscrisis, zag hij Matthijs van Nieuwkerk de voorpagina van Het Parool omhoog houden. Zapte hij naar ‘Nieuwsuur’, ging het wéér over de overvloed aan Nutella-winkels in Amsterdam.

Özcan Akyol, herkent het beeld dat de media van Nederland scheppen amper. “Bij mij in Deventer ­komen bijvoorbeeld nauwelijks toeristen. Wij kampen juist met leegstaande winkelpanden, maar daarover wordt niet bericht in kranten of op tv.”

De frustratie van de schrijver, ­columnist en documentairemaker werd zo groot, dat hij een tv-programma heeft gemaakt over de mediakloof die hij waarneemt tussen de provincie en de Randstad. In ‘Eus in medialand’, dat de NTR vanaf vanavond uitzendt op NPO 2, verlaat Akyol de ‘Hilversumse bubbel’ om te onderzoeken wat de inwoners van Brabant, Zeeland en Overijssel bezighoudt.

Zo gaat hij in de eerste aflevering op stap met ‘blokkeerfries’ Seye Herke Brinkman. Hij host mee met de bezoekers van een piratenfestijn en bewondert de bouw van een aantal sluizen in het Zeeuwse Terneuzen. Die vormen een internationaal kruispunt, legt Joke Naughton hem uit, kandidaat-raadslid voor D66. Ze zijn minstens zo belangrijk als de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, waarmee ze in de nationale kranten wordt doodgegooid. Over de sluizen leest ze niets.

“Tijdens het maken van dit programma ben ik erachter gekomen dat het niet enkel om afstand gaat. De allerbelangrijkste oorzaak van de mediakloof is het sociaal-economische verhaal. Journalisten zijn over het algemeen hoogopgeleid en progressief. Ze lezen dezelfde boeken en kijken dezelfde series, maar ze zijn het contact kwijtgeraakt met mensen en onderwerpen buiten de eigen cirkel.”

“Ik dacht eerst dat de mediakloof uit geografische afstanden bestond. Hoe verder je van de mediamakers in Hilversum woont, hoe minder aandacht je krijgt. Journalisten zijn lui, net als iedereen eigenlijk. Knal vanuit Amsterdam over de A1 en je bent zo in het oosten van het land. Toch stellen redacties nog eerder een regiocorrespondent aan, dan dat ze er zelf naartoe gaan.

“Neem het piratenfestijn, dat ik in de serie bezoek. Die muziek is razend populair in bepaalde lagen van de samenleving, maar is niet te horen op de landelijke radiostations. Gek, want net als Pinkpop of Lowlands, waarvan live-registraties worden uitgezonden op tv, worden de piratenfestivals door duizenden mensen bezocht. Het lijkt alsof de Randstad neerkijkt op dat soort muziek, alsof het niet mag bestaan. De balans mist en dat leidt tot minderwaardigheidscomplexen.”

Hoe dichten we de kloof?

“Niet, al zouden mediamakers hun best kunnen doen om de diversiteit van bronnen te vergroten. Er is een nieuwe verzuiling gaande, op basis van afstand en opleidingsniveau. Maar ook eentje die draait om leeftijd. Voor jongeren is het nieuws in de krant of op tv hooguit aanvullend, laat ik zien in aflevering twee. Zij halen hun informatie en entertainment online, op YouTube en ­Instagram. Ook tussen generaties bestaat een mediakloof.

“Dankzij internet zijn media van iedereen, als consument en als maker. Daardoor zullen bepaalde vormen van media sneuvelen. Maar er komen talloze blogs, videokanalen en online talkshows bij. Hilversum is zijn monopolie kwijt.

“Als ik realistisch ben, denk ik dat het aantal bubbels toeneemt. Iedereen kan een medium vinden, waarin hij of zij zich herkent, maar het leidt wel tot versplintering. Met ‘Eus in medialand’ wil ik laten zien dat er werelden bestaan waarvan jij en ik helemaal geen weet hebben. Er zijn mediakloven. Wat de media met dat gegeven gaan doen? Dat is lastig.”

Eus in medialand (NTR), dinsdag 12, 19 en 26 maart om 21.05 uur op NPO 2.