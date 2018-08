Overspel, nog meer overspel en andere drama's in de familie

Regie: Gabriele Muccino

Met Stefano Accorsi, Carolina Crescentini en Elena Cucci

De hele familie komt bij elkaar op het eilandje Ischia, voor de kust van Napels. Oma en opa zijn vijftig jaar getrouwd. Met drukke gebaren, warme omhelzingen en kille blikken komen hun kinderen, partners en kleinkinderen van de veerboot. Samen eten, liedje zingen aan de vleugel. Was het daar maar bij gebleven. Maar storm belet het gezelschap weer te vertrekken en in deze tijdelijke gedeelde gevangenschap komen de lijken uit de kast.

Spanningen

Regisseur Gabriele Muccino had in eigen land al een aardige staat van dienst toen hij naar Hollywood toog om onder meer 'The Pursuit of Happyness' met Will Smith en 'Fathers & Daughters' met Russell Crowe te maken. Nu is hij terug op bekend terrein met dit Italiaanse familiedrama met soaptrekken, waarin stap voor stap de onderlinge spanningen worden blootgelegd.

Overspel, een oom met alzheimer, ruziënde exen, een neef met schulden, nog meer overspel: tegen de tijd dat iedereen in het logeerbed ligt, is er al heel wat gehuild en geschreeuwd. Wat klinkt als de Italiaanse pendant van de grimmige Deense klassieker 'Festen', pakt nogal oppervlakkig uit. Deze ongedurige mannen en vrouwen die op naaldhakken de robuuste rotsen trotseren, worden door de maker opgescheept met clichématige levensproblemen. Muccino omcirkelt ze daarbij steevast met een druk bewegende camera die het drama nog eens lijkt te willen onderstrepen. Als kijker aanschouw je het met verwondering, alsof je, op veilige afstand, naar een windhoos kijkt.

Elke week bespreken onze recensenten de nieuwste films. Hier leest u hun recensies.