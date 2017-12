Overleden olifant Kito moet een icoon worden van het nieuwe Naturalis

Met een bijdrage van 66.000 euro stelde het Mondriaan Fonds Naturalis in staat het dier, of beter gezegd zijn huid, aan te kopen. Er was haast bij omdat de huid zo snel mogelijk na het overlijden moet worden verwijderd en bewaard in een speciale substantie om uitdrogen te voorkomen. De huid is inmiddels in optimale conditie aangekomen in Naturalis, waar specialisten de olifant zullen prepareren.

Naturalis wil de olifant een hoofdrol rol geven in de presentatie over de afnemende biodiversiteit op aarde.

Olifant Kito is een belangrijke aanwinst voor Naturalis en ook voor de collectie in Nederland. Geen van de andere natuurhistorische musea heeft een Afrikaanse olifant. Naturalis heeft wel een olifant in de collectie, maar dat is een historisch exemplaar uit Zuid-Afrika, verzameld in 1835. Het beest is echter zo fragiel dat het niet meer kan worden tentoongesteld.

Kito moet het pronkstuk worden van het nieuwe Naturalis dat nu nog in aanbouw is. In de loop van 2019 gaat de nieuwbouw open, waarin niet alleen het museum maar ook alle onderzoeksafdelingen een plek zullen krijgen. Het huidige museum, dat in 1998 werd geopend en berekend was op 150.000 bezoekers, kan de enorme toeloop niet meer aan. Vorig jaar trok het 420.000 mensen en de groei is er nog niet uit.

Naturalis wil de olifant een hoofdrol rol geven in de presentatie over de afnemende biodiversiteit op aarde. 'Iconische' objecten kunnen volgens het museum een belangrijke rol spelen om het publiek te doordringen van deze problematiek. Kito zal de bezoekers straks meteen aan het begin van de tentoonstelling 'verwelkomen'. Het is een prachtig dier, zegt algemeen directeur Edwin van Huis, dat naar verwachting zal uitgroeien tot de blikvanger van het nieuwe natuurhistorisch museum Naturalis.

