Overleden mega-dj Avicii was open over de tol van zijn roem

Avicii: pet achterstevoren, blik op oneindig, koptelefoon steunend op zijn schouders. Vuurkanonnen aan weerszijden, de handen gespreid richting enorme mensenmassa. Dat beeld van de vrijdag op 28-jarige leeftijd in Muscat (Oman) overleden superster blijft hangen. Maar Avicii wordt in de dancewereld om meer herinnerd dan alleen het spektakel. Behalve met zijn muziek, was hij ook door zijn openheid over wat zijn plotse roem vanaf jonge leeftijd met hem deed invloedrijk binnen de dancewereld.

Zo stond er de afgelopen editie van het Amsterdam Dance Event een seminar op het conferentieprogramma over de druk van de roem, nadat in navolging van Avicii ook sterren als Carl Cox, Deadmau5 en Laidback Luke aangaven het weleens lastig te hebben met het slopende dj-leven. De openheid van Avicii heeft er mede toe geleid dat er meer aandacht voor dergelijke problemen is gekomen.

Vaak gaat er bij dit soort megasterren niet zozeer een arts, als wel een vertrouwenspersoon mee op tournee. Die houdt de vaak jonge sterren op mentaal vlak in de gaten, laat José Woldring weten, die als pr-manager nauw samenwerkt met top-dj's als Martin Garrix en David Guetta.

In razend tempo de wereld rond

In 2011 verliep de doorbraak van Avicii, alias Tim Bergling, met zijn megahit ‘Le7els’ ongeveer parallel aan hoe zijn soort dancemuziek – EDM – ontplofte in de Verenigde Staten. Daarmee ontplofte ook het formaat shows, de gages en het uitputtende tourschema. Miami. Ibiza. Taipei. Osaka. Las Vegas. Dance-site MixMag becijferde dat hij de laatste vier jaar zo’n 220 dj-sets afwerkte. Soms een maand lang, elke avond weer. In een interview zei Bergling eens dat hij soms geen idee meer had in welke stad, land of tijdzone hij was.

Tussendoor werkte Bergling aan twee albums, produceerde hij voor anderen en remixte hij voor grote popartiesten. En werkte hij met zijn team samen aan concepten voor nieuwe megashows – allemaal vanuit de privéjet, hotels of backstageruimtes.

Vooralsnog is niet bekend hoe Bergling om het leven is gekomen. De politie van Muscat sluit een misdrijf uit. De Zweedse dj werd vrijdag dood aangetroffen in een resort in de stad. "We weten wat er is gebeurd, maar we delen het niet met de media", aldus een woordvoerder van de politie tegen de Zweedse omroep SVT.