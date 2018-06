Over poepen, bouten, dirken en een grote boodschap doen

Een gebrek aan woorden en uitdrukkingen voor de bedoelde vorm van sanitatie is er in elk geval niet in het Nederlands, maar de meeste zijn inderdaad niet neutraal. We gebruiken vaak eufemismen (verhullende termen) als zijn behoefte doen (vroeger ook: zijn gevoeg doen), stoelgang hebben of een grote boodschap doen, of vage omschrijvingen als naar het toilet gaan of zich even excuseren. Maar er zijn ook mensen die niet terugschrikken voor informele metaforen zoals een bolus bouwen, bouten of dirken en kakofemismen (vergrovende woorden) zoals kakken of schijten.

Lees verder na de advertentie

Van Dale markeert poepen overigens sinds mensenheugenis niet als informeel of vulgair

Als een handeling vooral in de vorm van eufemismen, omschrijvingen, metaforen en kakofemismen wordt besproken, is dat een indicatie dat we te maken hebben met een taboeonderwerp, een onderwerp waarover men liever niet praat of dat als een ongepast gespreks-onderwerp wordt beschouwd. Om daar - wanneer het onontkoombaar is - tóch 'beschaafd', zoals de lezer het noemt, over te praten, worden vaak eufemismen en omschrijvingen gebruikt.

Van Dale markeert poepen overigens sinds mensenheugenis niet als informeel of vulgair. Mogen we het woordenboek geloven, dan is poepen zelf dus het neutrale of zo u wilt beschaafde werkwoord voor de genoemde handeling. En wie daar toch voor terugdeinst, heeft altijd nog het werkwoord zich ontlasten.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Heeft u een taalvraag? Mail dan naar tdb@taalbank.nl. Lees hier meer afleveringen van de taalrubriek.