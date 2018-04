Over een vrouw, een tas en een hond

In titel herinnert deze eerste 'thriller' van het Nederlandse schrijversechtpaar Annejet van der Zijl en Jo Simons aan 'Die verlorene Ehre der Katharina Blum' van Heinrich Böll of de 'De moeder van David S.' van Yvonne Keuls. Jaren '70 titels waarin een sociale misstand werd aangeklaagd via het droevige verhaal van een slachtoffer van zo'n onrecht.

Maar Van der Zijl en Simons kiezen in hun eerste roman van wat een reeks van vijf boeken moet worden geen maatschappijkritische insteek. Het gaat hier om een pretentieloos spannend misdaadverhaal, zo vaardig verteld dat je het er makkelijk in één zitting doorheen jaagt.

Dat 'de koningin van de non-fictie' Annejet van der Zijl goed kan vertellen was al bekend

'De val van Annika S.' opent met een korte proloog waarin een vrouw vergeefs voor haar leven vecht en springt dan over naar de eerste verteller: Duits politica Annika Schaefer die, weggevlucht uit het vaderland, zichzelf op een winterse middag terugvindt op de boulevard van Callantsoog. Als de vrouw uit de proloog en deze Annika dezelfde zijn, loopt het dus niet goed met haar af, denk je dan, en dat is natuurlijk de bedoeling.

Dit mogelijk naderende onheil geeft een extra lading aan een toch al nerveuze innerlijke monoloog. Verteller Annika heeft pardoes alle schepen achter zich moeten verbranden. Als leugenaar ontmaskerd door de media, verloor ze man, minnaar en gerespecteerde schoonfamilie. Ze moest haar riante appartement op de Berlijnse Bleibtreustrasse verlaten, ruilde haar dure kleren in voor een acryl muts en windjack, en nam het maximum bedrag op van de creditcard van de partij. Het enige wat haar van haar luxe leven als iets hoogs in de Duitse politiek rest is haar Bloomingdale's tas met Prada portefeuille, Louboutin lippestift en Cartier armband. Todat ook deze ontvreemd wordt terwijl ze zich op een bankje op de boulevard net in het Bild-nieuwsbericht over haar plotselinge verdwijning verdiept.

Zo begint een onderhoudende thriller die heen en weer springt tussen deze ontredderde Annika, een verwarde bejaarde dame die Annika's tas in handen krijgt, en een kalme, getatoeeerde, tot bureaudienst veroordeelde politie-agent die in Annika geïnteresseerd raakt als zij aangifte komt doen van diefstal.

Wat precies de leugens van Annika inhouden, waarom ze loog, wat zij te maken heeft met de bejaarde dame, en wat voor rol de agent krijgt in het geheel wordt stap voor stap onthuld. Dat 'de koningin van de non-fictie' Annejet van der Zijl goed kan vertellen was al bekend. Je vertrouwt haar en echtgenoot Simons als voormalige (misdaad)journalisten ook wel een misdaadplot toe. Toch blijft die misdaad wat lauw en flauw in het geheel. Hun kracht schuilt in de goed gedoseerde spanningsboog, in de sfeervolle historische details, én in het niet heel intense maar wel innemende portret van de gevallen Annika, die, als ze in de liefde van designertas naar zwerfhond zwenkt, ook weet te ontroeren.

Simons & Van der Zijl - De val van Annika S.

The house of books; 269 blz. € 19,99



Oordeel: Vaardig verteld, mooi portret