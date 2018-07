Oude kunst in Catharijneconvent krijgt moderne kunst op bezoek

In het Catharijneconvent in Utrecht staat op het zeventiende-eeuwse altaarstuk 'De vier kerkvaders' van Abraham Bloemaert een monstrans met daarin een hostie, het spirituele houvast voor mensen uit die tijd. Op het altaar van Damien Hirst, daar vlak naast, staat een kruis versierd met pillen, de hedendaagse oplossing voor onze lichamelijke en psychische nood.

De Bloemaert is een topstuk in het museum, de Hirst is daar tijdelijk op bezoek. Het museum nodigde Bart Rutten, sinds een jaar de directeur van het Centraal Museum in Utrecht, uit om een tentoonstelling te maken door hedendaagse kunst tussen de vaste opstelling te plaatsen. De aanleiding is dat Museum Catharijneconvent 550 jaar bestaat en het wil laten zien wat het in huis heeft. Gekruisigde Jezussen, streng kijkende heiligen en lieflijke Maria's mengen nu met abstracte, opstandige of cynische kunst, die soms op onverwachte wijze hedendaags commentaar levert op religie.

Het Museum Catharijneconvent en het Centraal Museum zijn bijna buren, ze hebben zelfs lange tijd een gebouw voor de opslag gedeeld. Normaal leven ze gescheiden - het één als museum over de religieuze wereld, het ander als museum van Utrechtse kunst door de eeuwen heen - maar nu is de buurman even de baas in het Catharijneconvent. En dus hangt er een joodse vrouw, geschilderd door Marlene Dumas tussen de Oudtestamentische werken uit de Gouden Eeuw. Een witte, geribbelde cirkelsculptuur van Ad Dekkers spiegelt de molenkragen op de oude portretten. De extatische portretten van dansende New-Yorkse zakenmannen en -vrouwen van Roberto Longo botsen met de stijve kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders er tegenover. Rutten haalde de hedendaagse kunst uit het depot van het Centraal Museum en bij andere musea en particulieren vandaan.