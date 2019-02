Oscar voor beste film gaat naar Green Book, Olivia Colman is beste actrice

Green Book won ook de Oscar voor beste scenario en Mahershala Ali kreeg een Oscar voor beste mannelijke bijrol. De film vertelt over Don Shirley, een zwarte pianist die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het gesegregeerde zuiden van de VS.

Green Book leek aanvankelijk een makkelijke winnaar, maar kwam gedurende het afgelopen jaar regelmatig onder vuur te liggen. Zo was de familie van de zwarte pianist over wie de film gaat niet te spreken over de manier waarop hij werd neergezet. Het script werd mede geschreven door een nazaat van de witte chauffeur die Shirley rondreed. Hij werd in de film gespeeld door Viggo Mortensen.

Bohemian Rhapsody was één van de grote winnaars van de avond: De film won vier prijzen, waarvan de beste mannelijke hoofdrol voor Rami Malek de belangrijkste was. Verder won de film de prijs voor beste montage en twee Oscars voor het beste geluid.

Olivia Colman won de Oscar voor de beste vrouwelijke hoofdrol in The Favourite en bedankte in haar speech Glenn Close, die veel kans leek te maken op het beeldje voor haar rol in The Wife. Lady Gaga was ook genomineerd voor beste actrice, maar won voor beste filmsong met het nummer Shallow uit de film A Star is Born. Lady Gaga speelt in de film een serveerster die wordt ontdekt als zangeres.

De andere grote winnaars zijn Black Panther en Roma met drie Oscars. Black Panther won de prijzen voor productie design, kostuums en originele filmmuziek.

Alfonso Cuaron won de prijs voor beste regisseur voor de film Roma. Daarnaast won Roma ook de prijs voor beste niet-Engelstalige film en beste camerawerk.

Regisseur Spike Lee won zijn eerste Oscar voor het beste bewerkte scenario van zijn film BlacKkKlansman. Die film is gebaseerd op een waar verhaal over een zwarte FBI-agent die infiltreert bij de racistische Ku Klux Klan.

Regina King kreeg het eerste beeldje van de avond uitgereikt als beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de film If Beal Street Could Talk.

Hoofdrolspelers van de film Green Book op het podium tijdens de uitreiking van de Oscar voor Beste Film. © AFP