Oscar and The Wolf, en de faam, en al het gedoe

Max Colombie zit er verlegen bij. Hij klemt een groot rood kussen voor z'n buik, op de designerbank in een Amsterdamse hotellobby. Onder z'n cap piepen wat zwarte krullen vandaan, z'n donkere ogen schieten alle kanten op. Z'n legergroene, ruimzittende overhemd valt half open.

Knappe jongen. Dat vinden er meer. Sinds de doorbraak van zijn muziekproject Oscar and The Wolf geldt Colombie als hét sekssymbool van België. Door die donkere ogen, door zijn extravagante kleding, zijn wilde podiumpresentatie. Het woord seks komt opvallend vaak voor in concertbesprekingen van Oscar and The Wolf. Wanneer Colombie op Rock Werchter een kaftan aantrekt, analyseren Vlaamse kranten op serieuze toon of dat nu misschien het kledingstuk van de zomer gaat worden.

Die roem past hem slecht. Hij geeft het direct toe, nu ook weer. Hij kijkt ongemakkelijk. Een dag vol interviews die zo'n albumrelease vergezellen. "Ik wilde eigenlijk anoniemer worden. Maar goed, ik doe hier ook maar gewoon wat ze mij zeggen, eigenlijk."

Als kind wilde hij beroemd worden. Echt beroemd. Zoals Laura Pausini, zijn grote voorbeeld. Toen hij haar 'La Solitudine' voor het eerst op televisie zag zingen, wist hij het. Die faam, hij wilde haar zijn. Colombie was zes.

En nu.

Mensen die hun mobieltje uit hun zak trekken wanneer hij hen op straat passeert. Nooit meer kunnen stappen met vrienden zonder lastiggevallen te worden door vreemden. Niet rustig uit eten kunnen zonder dat iemand naar z'n tafeltje komt voor een foto. Colombie zou maar wat graag terug duiken in die zalige anonimiteit van vroeger, zegt hij. Is het dan wel zo handig om met je hoofd groot op de hoes van je nieuwe album te gaan?

"Achteraf gezien had ik er misschien iets beter over moeten nadenken", grinnikt hij. "Ik vind het zo raar dat je plots een attractie bent. Allez, mijn job is muziek, ik ben er niet om je vrienden op Instagram jaloers te maken."

En dat werk doet hij goed. In 2010 begon Colombie zijn muziekproject Oscar and The Wolf, vernoemd naar diens alter-ego en zijn donkere kant, zoals hij dat noemt: die wolf. In 2014 verschijnt debuutalbum 'Entity', vol loom groovende, duistere electrosoul, gezongen met lijzig-verveelde stem, waar Vlaamse popzangers patent op lijken te hebben. Hij wordt razendsnel het gezicht van de Belpop. Door die eigentijdse muziek, maar toch ook door de uitstraling van de popster. Op het podium verandert hij in die wolf, zegt hij, met extravagante kleding, wild zwierend over het podium. Dat valt op. "Ik vind 'normaal' een overbodig woord. Als iemand zegt - doe normaal - wat is dat dan? Ik probeer dat te doorbreken."

"Gelijk Lady Gaga. Ik wil dat mensen zich op hun gemak voelen met wie ze zijn, dat ze dansen hoe ze willen dansen. Mensen zijn te veel bezig met hoe er naar hen gekeken wordt. Ze hebben schrik abnormaal over te komen. Ik ben niet zo'n boodschapbrenger, maar als er iets is wat ik wil laten zien is dit het: ik kan het, dus jullie kunnen het ook."

"Megaslecht. Ik kan er niet tegen als het persoonlijk wordt. Als het over mijn uiterlijk gaat. Ik snap dat niet. Ik lees recensies niet meer. No matter what they write, measure it in inches - zoals Warhol zei. Ik denk niet dat er minder tickets worden verkocht door een slechte recensie. Het maakt me niets uit. Enkel voor mijn grootmoeder. Die gelooft dat dan. Die denkt dan dat het niet goed was. Dan belt ze weer. Ocharme, dat menske."

"Ik weet het. Ik ben echt bang voor de dood en wil daarom echt eeuwig leven. Alleen weet niemand hoe dat er precies uit zou zien. Dus de plaat gaat over die verlangens, maar ook over al die vragen die daarbij komen kijken. Ik vraag me vooral af hoe intelligent ik dan zou kunnen zijn. Ik ben sapioseksueel. Dat wil zeggen dat ik heel erg verlang naar het intellect. Ik word ook alleen maar verliefd op superslimme mensen. Op mensen die heel veel weten. Ik wil die intelligentie worden."

"En ik heb het al moeilijk. Echt. Ik ben er echt over aan het stressen. Op mijn achttiende was dat nog niet zo. Ik denk steeds - o my god, ik wil 21 zijn."

Je zei al vrij vroeg in je carrière dat je dit niet oneindig wilt doen.

"Ik wil niet oneindig hetzelfde blijven doen. Ik zou het heel raar vinden om nog tot mijn zestigste op het podium te blijven staan. Mick Jagger? Ik zou helemaal gek worden. Optreden vraagt bij mij veel stress."

Stress, ook omdat Colombie zich ervan bewust is dat hij constant een imago hoog te houden heeft. Voor een artiest als hij is dat minstens zo belangrijk als de muziek, zegt Colombie. Hij begint over Lana del Rey: "Als die visueel niet zo zou zijn als ze is, zou die muziek ook anders overkomen. Bij veel artiesten is dat zo. Misschien bij mij ook, ik kan niet beschrijven hoe iemand mij ziet. Zelf heb ik een wereld gecreëerd rond het beeld van Lana del Rey of Rihanna, mensen die ik bewonder. Terwijl die wereld vast niet zo is zoals zij écht zijn.

"Onlangs was ik in Turkije aan het strand, en daar hebben mensen me gefilmd hoe Oscar and The Wolf echt níet gefilmd wil worden. Dan verspreidt dat zich, dat gaat viral tussen de fans. Toen dacht ik wel - niet cool."