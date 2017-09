Orkestleider Herbert Blomstedt blijft moeiteloos aan de top

Hoe ouder de man, hoe geïnspireerder zijn concerten, lijkt het wel. Herbert Blomstedt is deze zomer negentig jaar geworden, en nog steeds volgt het ene wapenfeit het andere op.

Om zijn actieve oude dag luister bij te zetten brengt het label Accentus een box uit met alle negen symfonieën van Beethoven door het Gewandhausorchester onder leiding van de maestro. Geen antieke opnames, maar materiaal dat vanaf 2014 live is vastgelegd. Blomstedt was de achttiende chef-dirigent van het Leipziger Gewandhausorchester. Tussen 1998 en 2005 bekleedde hij deze positie, na vele chefschappen verspreid over de hele wereld, ook bij de Staatskapelle Dresden, het orkest waarmee hij ooit zijn eerste Beethovencyclus opnam. Met zijn baan in Leipzig stapte de dirigent in een stuk historie, een belangrijke reden om de post te aanvaarden. De creatieve impulsen waardoor Leipzig en het orkest begin negentiende eeuw op de kaart werden gezet kwamen van Mendelssohn.

Blomstedts traditiebesef is groot, in werk en uitvoering. Als gevolg daarvan plaatst hij de eerste violen tegenover de tweede. De bassen, cello's en alten zitten daartussenin: de oorspronkelijke strijkersopstelling voor dit repertoire, die van invloed is op het klankbeeld. Blomstedt is een orkestleider met een verborgen poëtische kant. Handelsmerken: effectieve dorheid, een onderhuidse humor en een compromisloze aanpak, ook dirigeertechnisch. De klinkende handtekening die uit dit vakwerk voortvloeit is volledig origineel. Het Andante con moto uit Beethovens Vijfde heupwiegt als een chique dame op leeftijd. Prille romantiek klinkt in deze symfonie door in de klankkleur en in de rust van het samenspel. De finale van de Eerste: de jeugd spat ervan af, de levenskracht roept Blomstedts samenwerking met het Gustav Mahler Jugendorchester in herinnering.

Alles klinkt fris en onbekommerd. Tot Blomstedts inspiratiebronnen behoren de bijzonder vlugge tempoaanduidingen van Beethoven zelf. Desondanks is er van grote haast geen sprake. Het Allegro molto van de Tweede komt vitaal en degelijk over het voetlicht, net als het orkest zelf. Ieder vertoon van overmoed of prestatiedrang blijft in Blomstedts concertpraktijk achterwege - behalve dat iedere uitvoering steeds beter moet zijn dan de vorige.

Eerder merkte Blomstedt in Trouw op: "Het is essentieel meer van de muziek te houden dan van jezelf. Je kunt ook een goed dirigent zijn als je meer van jezelf dan van de muziek houdt, maar dan kom je niet tot de kern." Conclusie: de Zweed houdt meer van de muziek dan van zichzelf. Deze dirigent heeft het leven zodanig de kans gegeven om in de noten te bezinken dat hij onomwonden tot de kern van de zaak geraakt. Een andere verklaring is er niet voor het feit dat Herbert Blomstedt op deze leeftijd, zonder aan kwaliteit in te boeten, zijn plaats onder de grote orkestpedagogen moeiteloos weet te handhaven.

