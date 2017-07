Orkest Zuidnederland bloeit op onder de Rus Liss

Goed nieuws voor Philharmonie Zuidnederland: begin deze week oordeelde de Raad voor Cultuur definitief positief over het plan om zowel Maastricht als Eindhoven als standplaats aan te houden.

Zo kan het orkest goed wortelen in Limburg en Noord-Brabant. Maar dan moeten beide provincies het orkest wel blijven steunen, waarschuwde de Raad. En dat is nou juist het probleem. Noord-Brabant maakte een week eerder plotseling bekend een kwart van de subsidie, een half miljoen, in te trekken.

Een behoorlijke domper voor het orkest, dat de afgelopen jaren een lastig fusieproces achter de rug heeft en nu net aan het bouwen is onder de nieuwe Russische chef-dirigent Dmitri Liss. Dat het orkest goed bezig is, was afgelopen woensdag te horen in het Amsterdamse Concertgebouw. Daar speelden de musici ‘Sheherazade’ van Rimsky-Korsakov en het Tweede pianoconcert van Chopin. Het laatste samen met de Duitse pianist Joseph Moog (29).

Moog en Liss hebben dezelfde energieke, gepassioneerde aanpak van muziek, zo bleek toen ze samen met volle overgave Chopins pianoconcert aanvielen. Moog is nog jong, maar al veel gevraagd over de hele wereld.

Dat zal zeker te maken hebben met zijn virtuositeit en zijn ruime, mooie klank. Hij komt met gemak boven het volle orkest uit. Zijn gretige spel paste bij de jeugdigheid van Chopin toen hij zijn pianoconcerten schreef. In het laatste deel liet hij de dansritmes er opvallend mooi uitkomen.

Soms klonk zijn spel te gehaast en leunde hij te veel op zijn virtuositeit. Dan was de ervarenheid van Liss nodig om orkest en pianist bij elkaar te houden. Er valt ook nog veel te winnen als Moog de muziek wat meer laat ademen. Maar in het langzame middendeel bloeide de poëzie onder zijn handen op. In zijn toegift, Chopins nocturne opus 15, nr. 2, was dat nog meer het geval.

Alle remmen los In ‘Sheherazade’ was pas goed te horen wat de nieuwe dirigent het orkest gebracht heeft. De Rus toverde een gulle, warme - je zou kunnen zeggen Russische - klank uit het orkest en liet de muziek voluit bloeien. Met grote gebaren zweepte hij de musici op tot gepassioneerd spel. Alle remmen los, zo leek het. Maar Liss had het orkest opvallend goed in de hand: inzetten waren gelijk en de klank bleef helder en doorzichtig. ‘Sheherazade’ vertelt over de vrouw uit het sprookje Duizend-en-een-nacht, die verhalen vertelt aan een sultan. Met wat meer raffinement kunnen de verschillende sferen die bij die verhalen horen nog beter tot hun recht komen. Concertmeester Lei Wang lukte dat wel in haar schitterende vioolsoli.

