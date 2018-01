Oranjelievend echtpaar van schilder Govert Flinck ontdekt

Wie er op de schilderijen staan weten ze nog niet bij het Amsterdammuseum. Veel belangrijker is eerst wie ze geschilderd heeft, en daar zijn ze wél zeker van: Govert Flinck in 1654, de kunstenaar heeft zijn naam en datum er duidelijk opgezet. In 1895 stonden de doeken voor het laatst beschreven in een veilingcatalogus, daarna waren ze spoorloos.

Vanwege de dubbeltentoonstelling over Govert Flinck en Ferdinand Bol, sinds oktober in het Amsterdam Museum en het Rembrandthuis, nam de eigenaar, een particulier die anoniem wil blijven, contact op met het museum. Hij had twee schilderijen van Flinck (1615-1660) in de huiskamer hangen, of het museum ze misschien wilde zien? Tom van der Molen, Flinck-specialist en conservator van het Amsterdammuseum, wist al vrij snel dat het om echte Flincks ging: de penseelstreek, de zwierigheid waarmee Flinck rond die tijd schilderde, het klopte allemaal. De eigenaar kon ze wel even missen: vanaf morgen zijn de doeken te zien in het museum, tot het eind van de tentoonstelling.

Mogelijk gaat het om het ver­te­gen­woor­di­ger van de staten van Zeeland Johan de Mauregenault en zijn vrouw Petronella van Panhuys.

Het zou goed kunnen dat de geportretteerde Johan de Mauregenault is, vertegenwoordiger van de staten van Zeeland, en diens tweede vrouw Petronella van Panhuys. Het paar woonde in 1654 in Amsterdam, net als Flinck, en de twee doeken behoorden ooit toe aan de familie De Mauregenault. Het sinaasappeltje dat de man in zijn hand heeft, geeft aan dat het paar koningsgezind was, een uitzondering in het republikeins gekleurde Amsterdam. De opdracht kan ook vanuit de kring van het koninklijk hof gekomen zijn: Flinck schilderde in 1654 ook een groot schilderij voor Amalia van Solms, de weduwe van stadhouder Frederik Hendrik, voor Huis ten Bosch, en was daarom vaak in Den Haag.

Mogelijk het portret van Petronella van Panhuys. © x