Oranje onder!

Je zag dat de Oranje-diehards op de tribune na de 8-0 tegen Luxemburg geen tijd hadden gehad om zich passend af te schminken, nu stonden ze als een bonte rouwstoet indianen en kaasmeisjes op de tribune, klaar om zich straks in het centrum van Borisov volledig te gaan bezatten.

Het televisiecommentaar ging aanvankelijk ook tegen beter weten in, probeerde met moeite de oranje pruik op te houden. Tom Egberts deed een ijdele poging door te melden dat de bal rond was, weet je wel, en al stuitte hij op het onverbiddelijke ongeloof van Pierre van Hooijdonk, het was roerend om te zien hoe hij namens ons, aan de zijlijn, de ultieme wanhoop probeerde te verhullen.

Nooit nooit?

Ook Frank Snoeks, mijn favoeriete commentator, beweerde nog een tijdje dat je nooit nooit mocht zeggen (waarom eigenlijk niet trouwens?) maar na een tijdje zakte toch ook bij hem de laatste hoop in. Je zag dat hij de goede muts niet langer verdroeg; hij sprak van gepruts van het Nederlands elftal, en zelfs van gepruts van de coach die Bas Dost er maar niet in wilde brengen, oftewel de enige hoop dat er nog iets zou gebeuren.

Luxemburg, een soort klein broertje, het voelde als een dolkstoot in de rug

En je voelde dat de lichte opflakkering tegen het einde, toen Robben een onterechte penalty mocht nemen en 'weet ik veel' er nog een armetierig doelpunt voor Nederland in frommelde, eigenlijk alleen maar meer pijn deed, als onterechte illusie dat er toch nog iets van terecht zou komen. Op de gezichten van Advocaat en Gullit was toen al een soort gehenna-masker verschenen, je zag dat het ze eigenlijk niet meer kon bommen. Even dacht ik zelfs dat ze in een duivels gelach zouden uitbarsten. Bij mijzelf zetten de destructieve gevoelens halverwege de eerste helft in.

Eerst gaf ik Luxemburg de schuld, die het in hun hoofd haalden met 8-0 te verliezen en dat in deze tijden waarin volgens kenners geen voetbaldwergen meer bestonden. Luxemburg, een land met nota bene zo'n beetje dezelfde vlag, jarenlang door een personele unie met Nederland verbonden, een soort klein broertje, het voelde als een dolkstoot in de rug. En waar was die Luxemburgse speler van Telstar die beloofd had extra zijn best te doen? Ja het was de schuld van Telstar. Daarna vond ik dat ze nu ook maar helemaal moesten verliezen van Wit-Rusland, een pak slaag krijgen, alles beter dan dit. Misschien moesten we als volk maar gewoon in bed gaan liggen, niet meer eten en drinken en voorlopig de deur niet meer uit.

En het allerergste is nog wel dat het nog altijd kán, dat er weer zo'n avond zal komen waarin het allerdunste sprietje hoop, 7-0 tegen Zweden, zal worden gekoesterd en vervolgens genadeloos kapotgemaakt. Weer zal er iemand komen met het weerzinwekkende bericht dat zoiets ooit gebeurd is, dat het immers voetbal is. Een onverdraaglijk vooruitzicht. Laat het toch in hemelsnaam gewoon afgelopen zijn en laat ons voluit rouwen: kaarsjes, lekke voetballen en oude voetbalshirts bij het vergane Nederlands elftal leggen. Wenen.