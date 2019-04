Opvallend hoog niveau bij Prinses Christina Concours

Opvallend was het hoge niveau, de flair en muzikaliteit waarmee werd gespeeld en de bijzondere podiumpresentatie die regelmatig werd gekozen. Aan het einde van de middag gingen Mare Keja (14 jaar, cello), Enzo Kok (16 jaar, viool) en Kalina Vladovska (19 jaar, slagwerk) met een eerste prijs naar huis. Die kregen zij uit handen van prinses Christina.

Lees verder na de advertentie

Het afgelopen jaar hebben vierhonderd deelnemers in voorronden meegedaan aan deze 51ste editie van het concours, dat tot doel heeft kinderen te stimuleren om muziek te maken. Zeven musici, in leeftijd variërend van 14 tot en met 19 jaar, bereikten de finale en waren daarmee zeker van een prijs. Aan de jury, bestaande uit bekende musici onder leiding van hoboïste Pauline Oostenrijk, de opdracht om per leeftijdscategorie een winnaar aan te wijzen.

Bij de jongste musici tot en met 14 jaar werd dat dus Mare Keja, die met groot gemak en sierlijkheid haar cello bespeelde, aldus de jury. In de categorie tot en met 16 jaar won violist Enzo Kok, die in het eerste deel van het Eerste vioolconcert van Bruch volgens de jury een overtuigende prestatie neerzette.

Dat gold ook voor Kalina Vladovska die 'als een echte artiest voor een fascinerende performance zorgde' op marimba en trom. Zij won de categorie van conservatoriumstudenten tot 19 jaar.

Het publiek mocht ook een prijs uitdelen. Die ging naar hoboïste Maria Pedano (15).

Slagwerker Gerben Jongsma (16), een rasmuzikant die als vanzelf het publiek in zijn performance trok, ging naar huis met de persprijs.

Alle finalisten kregen prijzen om hun verdere ontwikkeling te stimuleren. Voor de een is dat een radio-optreden in de Spiegelzaal, voor de ander masterclasses bij een musicus naar keuze of een geldbedrag voor muzikale studie.