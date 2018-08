Opnieuw gebruikt Beyoncé haar bekendheid om door een wit plafond heen te beuken

Gek genoeg is dit een primeur in het al 126-jarige bestaan van het beeldbepalende modeblad. Daarbij is het niet zo maar een cover, maar de voorkant van het vuistdikke septembernummer. Dat is de belangrijkste uitgave van het jaar, vol met de nieuwste collecties en trends voor het komende seizoen.

Lees verder na de advertentie

Beyoncé zou Beyoncé niet zijn als ze dit niet zou aangrijpen voor een fikse dosis zwarte emancipatie

De Huffington Post meldt dat Vogue-keizerin Anna Wintour aan Beyoncé in ruil voor haar beeltenis verregaande controle over het nummer heeft gegeven. En Beyoncé zou Beyoncé niet zijn als ze dit niet zou aangrijpen voor een fikse dosis zwarte emancipatie. Onlangs huurde ze het Louvre af voor de politiek geladen videoclip van 'Apeshit' en met haar laatste plaat 'Lemonade' gaf ze de eigenwaarde van zwarte vrouwen een boost.

In 2015 sierde de popster ook al de cover van het septembernummer. Toen werd ze nog vereeuwigd door sterfotograaf Mario Testino. Het contrast tussen de inmiddels van seksueel wangedrag beschuldigde Testino – als 'vieze', witte man van middelbare leeftijd - en het 23-jarige, aanstormende zwarte talent Tyler Mitchell had haast niet groter gekund. Niet dat Mitchell een onontdekte diamant is, de jonge fotograaf kreeg al opdrachten van modehuizen Givenchy en Marc Jacobs.

Kon hoofdredacteur Wintour, die het modeblad al dertig met ijzeren hand bestiert, destijds nog bepalen dat Testino Beyoncé zou fotograferen, nu krijgt de superster het laatste woord. Het zegt iets voor de schuivende machtsverhoudingen in de elitaire modewereld en de afnemende invloed van zowel de papieren Vogue als de 68-jarige Wintour. Diens uitgeverij Condé Nast vond het deze week nodig de geruchten over haar aanstaande pensioen hartgrondig te ontkennen.

Het historische septembernummer van Vogue ligt half augustus in de winkel.

Lees ook:

Lully ging Beyoncé en Jay-Z voor en liet het Louvre stralen Het sterrenechtpaar Beyoncé en Jay-Z trad eind juni niet alleen op in Nederland, maar baarde ook opzien met het vrijgeven van hun nieuwste clip. In het filmpje zingen en rappen ze omringd door de nodige dansers hun nummer 'Apeshit' in het drukstbezochte museum ter wereld, het Louvre in Parijs.

Beyoncé en Jay-Z ademen liefde en geluk Dolgelukkig zijn Jay-Z en Beyoncé met elkaar, en de wereld moet dat weten. Ze maakten twee prachtalbums over de woelige wateren waardoor het sterrenkoppel hun huwelijk navigeerde.