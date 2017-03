Opmerkelijk, de typering hysterisch voor een macho als Erdogan

Hoewel hysterisch onmiskenbaar een negatieve lading heeft, was Ruttes typering nog behoorlijk diplomatiek. In deze context betekent hysterisch immers niet veel anders dan 'overdreven emotioneel' of 'overspannen'.

Tegenwoordig kun je van zowel mannen als vrouwen zeggen dat ze zich hysterisch gedragen, maar toen het woord nog maar net courant was, werd het vooral voor vrouwen gebruikt

Hysterie was oorspronkelijk een medische term voor een 'met het geslachtsleven samenhangende zenuwziekte bij vrouwen'

Geen wonder, want hysterisch is afgeleid van hysterie en oorspronkelijk was dat een medische term voor een 'met het geslachtsleven samenhangende zenuwziekte bij vrouwen'. Aan het begin van de 20ste eeuw omschreef Van Dale hysterie zelfs nog als een vorm van 'sexueele overspanning'. Hysterie is dan ook afgeleid van de Laatlatijnse term hystericus ('lijdend aan kramp in de baarmoeder'), die via via teruggaat op het Griekse woord voor baarmoeder (hustera).

Al vrij snel na de introductie in onze taal, aan het begin van de 19de eeuw, werd hysterisch steeds vaker figuurlijk gebruikt in de betekenis 'overdreven emotioneel'. In die betekenis is hysterisch weliswaar een sekse- of genderneutrale typering, maar in de praktijk wordt deze typering nog steeds vaker gebruikt voor vrouwen dan voor mannen. Dat maakt de typering hysterisch voor de macho Erdogan toch enigszins opmerkelijk.

