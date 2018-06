Opening festival Ensemble Musikfabrik is geen lolletje voor de oren

Linksachter zat een fluitiste, de contrabas bevond zich rechts in de ruimte en vanaf het podium voorin klonken harp en piano. De musici uit Ensemble Musikfabrik omringden het publiek tijdens de openingsavond van het Holland Festival. Tot de bezoekers zou ook koningin Máxima hebben behoord, maar zij moest wegens droevige familieomstandigheden verstek laten gaan.

'Richters Patterns' heet de installatie voor 18 musici, elektronica en film die de 71ste festivaleditie mede inluidde. Op groot doek was 'Abstraktes Bild, 946-3' van Gerhard Richter te zien, dat wil zeggen door de computer bewerkt fotomateriaal hiervan, gevat in een film van Corinna Belz.

Het beeld zoomde langzaam uit: dikke penseelstreken gingen over in wandtapijtachtige figuren en vormden uiteindelijk een veelkleurig richteriaans streeppatroon - oogverblindend, maar niet opzienbarend. Daar hoorde ook muziek bij, gecomponeerd door Marcus Schmickler.

Geforceerd

Juist die muziek deed geforceerd aan, hoe uitgekiend de opzet ook was, met de instrumentalisten rondom. Net als Richters strepen beweegt Schmicklers werk zich in de lengterichting. Hij schreef klank zonder duidelijke contouren, weinig karakteristiek, die zich naar een even ondefinieerbare climax sleepte. Bovendien was het aantal decibels dat de muzikale opwinding bereikte voor de oren geen lolletje.

Vóór Richter ging de aandacht naar Mark Rothko. Blauw schijnsel gaf sfeer aan Feldmans 'Rothko Chapel', stiltemuziek als eerbetoon aan de schilder. Het ventilatiesysteem en een miniem kraakje in de gietijzeren spanten van de Gashouder in Amsterdam maakten bij vlagen meer geluid dan de compositie zelf.

Musikfabrik en een ander topgezelschap, Cappella Amsterdam, bevonden zich gezamenlijk op één podium onder leiding van Daniel Reuss. In 'Rothko Chapel' is een belangrijke rol weggelegd voor de altviool. De strijker van dienst speelde aarzelend, wel subtiel, maar een en ander getuigde niet per se van erg veel durf. Had de altviolist z'n avond niet?

Totdat het kwartje viel, bij de luisteraar: deze speler, Axel Porath, wist exact waar hij mee bezig was. De opzettelijke breekbaarheid van zijn interpretatie was subliem en ontroerde naarmate het stuk vorderde steeds meer. De Hebreeuwse kleuring in de slotmelodie: hemels.

