Op zoek naar goede podcasts? Hier enkele pareltjes - en meer suggesties

Wat dat ook alweer is? Podcasts zijn audioprogramma's die je op afroep kunt beluisteren op internet. In de auto bijvoorbeeld, op het werk of tijdens een hardloopronde. Podcasts zijn er in alle soorten en maten, van ellenlange thrillerseries tot wetenschapscolleges, van fictieve hoorspelen tot korte nieuwsverhalen.

Lees verder na de advertentie

Hoe het werkt? Via een van de talloze gratis podcast-apps die op iedere smartphone te downloaden zijn, zoals Stitcher, Spreaker Podcast Radio en Overcast, kunt u afleveringen van allerlei verschillende podcastmakers zoeken en beluisteren. Te ingewikkeld? Ook via Google is iedere podcast op te snorren, ze hebben websites waarop de programma's met één druk op de knop te horen zijn.

Waar te beginnen? Trouw geeft een voorzetje.

Radiolab Radiolab is een klassieker onder de podcasts. Het Amerikaanse programma, dat gaat over wetenschap in de breedste zin van het woord, verhuisde in 2002 van de radio naar het web. Dat betekent dat er inmiddels honderden afleveringen gemaakt zijn. Enkele pareltjes zijn de afleveringen 'Blame', 'Oliver Sipple' en 'The Buried Bodies Case'. Er is ook een Nederlandse versie: Makersradio.

Echt gebeurd Liefhebbers van waargebeurde verhalen moeten bij de podcast 'Echt Gebeurd' zijn. Ingeleid door de Nederlandse podcastpioniers en cabaratiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse vertellen mensen mooie, bijzondere of grappige verhalen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Het idee voor de podcast is geïnspireerd op het Amerikaanse 'The Moth', ook een aanrader. Cabaretière Paulien Cornelisse is een echte podcastpionier. © ANP Kippa

Where Should We Begin? Onder meer door de populariteit van haar Tedtalks (haar praatjes werden ruim 17 miljoen keer bekeken), besloot de Vlaams-Amerikaanse relatietherapeut Esther Perel eind vorig jaar te beginnen met een nieuwe podcast. In 'Where Should We Begin?' laat ze imponerende sessies met haar cliënten horen, koppels die door allerlei verschillende oorzaken problemen hebben. In Where Should We Begin? laat Esther Perel imponerende sessies met haar cliënten horen, koppels die door allerlei verschillende oorzaken problemen hebben

De Dag en The Daily Wie geen tijd heeft om naar de radio te luisteren, maar wel wil weten wat er speelt in de wereld, kan luisteren naar 'De Dag'. In deze podcast van NPO Radio 1 praat NOS-presentator Jurgen van den Berg zijn luisteraars elke werkdag vanaf 12.00 bij over het belangrijkste nieuwsonderwerp van de dag. Journalisten van allerlei omroepen schuiven aan om uitleg en duiding te geven. In The Daily beent de New York Times een artikel uit de krant van die dag uit tot op het bot Kwalitatief gezien nóg beter is de Amerikaanse broer van deze podcast, 'The Daily'. In twintig minuten beent de The New York Times een artikel uit de krant van die dag uit tot op het bot.

Tijdlijn In 'Tijdlijn' worden historische radio-interviews en -reportages afgestoft. Radiomomenten die onterecht in de vergetelheid zijn geraakt, worden, gekoppeld aan de actualiteit, opnieuw afgespeeld. Een interview met Remco Campert bijvoorbeeld, of een reportage over de Elfstedentocht van 1941. Om de week zet VPRO-podcastmaker Anton de Goede een nieuwe aflevering online.