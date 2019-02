Op zoek naar de nooduitgang

‘Roadblock’ is na ‘Duel met paard’ Pauline Genee’s (1968) tweede roman en wat je er ook van zeggen kunt, het is een heel ander boek geworden. Haar eersteling speelde zich af in Berlijn rond 1900 en ging over een paard dat kon rekenen en zijn meester; het gaf een raak, ook wel ironisch tijdsbeeld, in ‘Roadblock’ daarentegen kan er geen lachje af, het is een roman op het scherp van de snede.

Ava gaat samen met anderen inspecteren of de verkiezingen in een niet met name genoemd land wel eerlijk en democratisch verlopen, maar ze loopt bij een road block in de val en wordt gegijzeld. Het verhaal is het verslag van die gijzeling, gezien door de ogen van Ava die geen idee heeft waar ze is, hoe het met haar metgezellen gesteld is, wat de gijzelaars precies willen. En ook al mag haar blinddoek na een tijdje af, ze komt er tot het eind aan toe niet achter.

Breiwerkjes ‘Roadblock’ is een boek vol duistere bewegingen, obscure motieven, doodsangst, onzekerheid maar ook gewenning en berusting. Aan de duisternis in dit boek draagt ook bij dat de lezer er niet achter komt in welk land zich dit alles afspeelt en wat bijvoorbeeld de nationaliteit van de gijzelnemers is. Dat maakt het tot een soort universele gijzeling. Ava wordt niet geacht haar gijzelnemers te leren kennen of in het gezicht te zien, ze dragen permanent bivakmutsen, door haar ‘breiwerkjes’ genoemd (ongeveer de enige ironie in dit verhaal) en als ze per ongeluk buiten haar schuld toch een van haar oppassers ziet vreest ze geëxecuteerd te worden, maar de baas van de gijzelnemers, door haar Baard genoemd, verzekert haar dat ze levend meer waard is dan dood. Is het dus een financieel gemotiveerde gijzeling of toch politiek? En waar is ze? Op een kale berg kennelijk, tussen mannen die ze niet kent en in opdracht van iemand die ‘de Generaal’ genoemd worden maar die verder ook niet meer dan een stem veraf blijft.