Op zeewierjacht in Bretagne

Blauw en wit zijn de kleuren van Ouessant, de kleuren van de maagd Maria. Het eiland van amper 15 vierkante kilometer ligt een uur uit de kust van het Bretonse Finistère dat al het eind van de wereld is. Rond het lichtglooiende lapje grond kolkt een van de meest woeste zeeën van de wereld. In de fors bemeten kerk van het enige dorp Lampaul baden de vrouwen alle dagen voor een behouden terugkeer van hun mannen op zee.

Om Maria te eren schilderden ze hun huizen wit en de luiken helderblauw. Zelfs de lantaarnpalen van het eiland hebben een frisblauwe kleur. In de baai van Lampaul gaat het om andere kleuren. Achter de haven, waar de bootjes scheef op de drooggevallen bodem hangen, loopt eilandergids Ondine Morin een rotsig paadje naar zee af. Naar de zeebodem om precies te zijn. Nu het water zich voor een paar uur heeft teruggetrokken, komt de Bretonse rijkdom aan rode, groene en bruine zeewieren binnen handbereik. Morin deelt haar kennis graag met geïnteresseerden.

Vrolijke rubberlaarzen

In Nederland komt de kweek van zeewieren steeds meer in de belangstelling als voedsel van de toekomst. Hun gezonde eigenschappen zijn schier oneindig. Zeewier zit bomvol vitaminen, mineralen en eiwitten. Daar komt bij dat ze geen antibiotica, kunstmest of pesticiden nodig hebben en geen voeding anders dan het zeewater waarin ze groeien. Kostbare ruimte nemen ze ook niet in.

Wageningen University berekende dat twee procent van het wereldzeeoppervlak voldoende wieren kan leveren om in de eiwitbehoefte van de wereldbevolking te voorzien. De Bretonnen erkennen de goede eigenschappen van dit voedsel uit de zee allang. Ze zijn ermee groot geworden. Er groeien zo’n zevenhonderd soorten aan de voet van hun rotsige kusten; een tiental is eetbaar. Andere zijn toepasbaar in cosmetica, medicijnen of veevoer.

© Annemarie Bergfeld

Net als veel van haar mede-Bretonnen stapt gids Ondine Morin bij laagwater graag de zeebodem op, mes en emmertje mee. Vandaag glibbert een groepje van zes achter haar aan, blootsvoets of in vrolijke rubberlaarzen. In beide gevallen kost het moeite om niet uit te glijden over de met wieren begroeide keien. Nog een wetmatigheid: de wieren ruiken. De één noemt het stank, de ander ‘die typische geur van de zee’. Dat zijn de dode wieren, legt Ondine uit. “Daar moet je altijd van afblijven, die kun je niet meer eten.” Levende wieren zijn makkelijk te herkennen aan hun heldere kleuren. En ze zitten vast, in de zeebodem of op de stenen.

Als we de gladde keien voorbij zijn en met onze voeten stevig in het natte zand staan, gaat Morin door de knieën. Ze snijdt een lange rode sliert af. Les één, zegt ze, is: nooit trekken. “Er moet een stukje overblijven dat volgend jaar weer tot een volwassen wier kan uitgroeien.” Le Harpon de Neptune, neptunusharpoen, wordt de rode sliert met de wetenschappelijke naam Asparagopsis armata genoemd. “Vanwege de weerhaakjes aan de uiteinden van de smalle blaadjes. Deze is heel waardevol. Hij wordt gebruikt tegen acné en als vervanger van antibiotica in de veehouderij.” Morin wijst naar de overkant van de baai. “Daar wordt hij ook op grote schaal gekweekt.”

De omstandigheden in Bretagne zijn ideaal: het zeewater heeft een vrijwel constante temperatuur van 10 tot 13 graden, de onstuimige zeestromingen op de grens van de Atlantische Oceaan en Het Kanaal voorzien de wieren steeds van vers water en dankzij het tijverschil van gemiddeld 7 meter zijn de uitgestrekte zeewiervelden bij eb goed toegankelijk.