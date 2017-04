Op Netflix is Adam Sandler geen tweederangs komiek, maar een bona fide superster

De honderdmiljoenste abonnee zal ergens in de komende weken lid worden van de online streamingdienst Netflix. In de eerste drie maanden van het jaar sloten een kleine 5 miljoen nieuwe klanten een abonnement af, zo maakte het bedrijf bekend. Dat is iets minder dan waar analisten op hoopten, maar toch geen resultaat om zo onder het tapijt te vegen.

Het afgelopen kwartaal werd er geen nieuw seizoen van een hitserie zoals House of Cards vrijgegeven, daarom stagneerde de groei een beetje. Maar nieuwe afleveringen liggen op de plank, dus dat komt het komende kwartaal helemaal goed, volgens het bedrijf. Toch zijn het niet alleen dit soort series waar massaal naar wordt gekeken.

Netflix weet wat we willen, ook als dat niet politiek correct is. Vandaar dat het niet al te scheutig is met informatie over wat er nu werkelijk wordt gekeken via de online videodienst. Toch maakte Netflix vorige week bekend dat er vier nieuwe ‘Neflix-original’ films met acteur Adam Sandler in de hoofdrol in de maak zijn. De reden: meer dan een half miljard uur hebben de kijkers gezamenlijk gespendeerd aan films met hem in de hoofdrol.

Slechte komedies

Adam Sandler draait al een tijdje mee, maar het lukte hem tot nu toe niet om via de bioscoop het grote publiek te bereiken. Zijn films (50 first dates, The Ridiculous 6, Pixels, etc.) krijgen vrijwel standaard slechte kritieken en flopten in de bioscoop. Zijn series (The King of Queens, The Larry Sanders Show, Saturday Night Live) hadden alleen in de Verenigde Staten enig succes. Maar in de anonimiteit van de huiskamer blijkt de humor van Sandler dus wel degelijk bij een groot publiek aan te slaan.

Meer dan een half miljard uur is er naar Adam Sandler gekeken

Ondertussen werkt Netflix ook aan de film ‘Bright’ met de wel populaire acteur Will Smith, die in december in Amerika gelijktijdig zal verschijnen in de bioscoop en op Netflix. Abonnees bepalen een groot deel van de koers van het bedrijf, zo is te lezen in een brief aan de aandeelhouders. “De abonnees financieren deze film en dus hebben ze er recht op om hem ook als eerste te zien.” Of deze nieuwe strategie geen gevaar is voor de bioscoop-opbrengst, maakt het bedrijf niet zo veel uit: “laten we maar eens zien wat er gebeurt. Of kijkers geld over hebben voor een ‘bioscoop-ervaring’, of dat ze de film liever zien vanuit hun luie stoel als onderdeel van hun Netflix-abonnement”.

In eerste kwartaal boekte Netflix een recordwinst van 178 miljoen dollar, tegenover 27 miljoen dollar een jaar eerder. Ook de omzet steeg flink: van een kleine 2 miljard dollar naar 2,6 miljard.