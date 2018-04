Op muziekfestival Motel Mozaïque zijn rafelrandjes nog echt rafelrandjes

Even piept hij over het randje. Alles gaat goed hoor, verzekert de blonde twintiger vanaf zes meter hoogte een voorbijganger. Het einde is in zicht voor kunstenaar Gijsbert van der Wilt, het is de laatste avond. Als performance zit hij 65 uur lang bovenop een pilaar, op het stationsplein van Rotterdam. Want 65 uur is de duur van het driedaagse popfestival Motel Mozaïque.

Lees verder na de advertentie

Van der Wilt sluit met zijn performance aan bij het thema van deze achttiende editie van Motel Mozaïque: uitputting. Het is mooi hoe het festival, het thema en de muziekprogrammering zijn ingebed in het rauwe Rotterdam. Met prachtlocaties zoals de Arminius- en Paradijskerk, of bovenin het Groot Handelsgebouw waar muzikanten optreden met uitzicht op de binnenstad als achtergrond.

Nee, Motel Mozaïque was niet altijd even makkelijk

In Rotterdam zijn rafelrandjes nog echt rafelrandjes. Zo ook de muziekprogrammering: ontregelend, hoekig en zwaar - en soms, inderdaad, ietwat uitputtend. MoMo kende dit jaar geen uitschieters of grote publiekstrekkers, wel een aantal smaakmakers en aanstormende talenten binnen alternatieve popmuziek. Veelal van het zwaarmoedige soort.

Wye Oak was daar een goed voorbeeld van. Het trio uit Baltimore maakt zweverige droompop met een opbeurend randje. Muziek als een goedbedoelend wolkendekje dat even beschutting biedt voor de felle zonnestralen. Mooi, hoe die krachtige stem van zangeres Jenn Wasner smekend door de Arminiuskerk schalde.

Doorleefde nummers Nee, dan de boze droomwereld die de Belgische singer/songwriter Tamino even daarna opriep in de Schouwburg. Deze jonge Belg staat op punt van doorbreken en dat is niet zo vreemd, gezien zijn donkere oogopslag en roestbruine keel die samen zijn publiek tot katzwijm verdoven. Bovendien voert hij prachtig intens zijn stel doorleefde nummers uit. Anders dan Wye Oak hier niet die arm om je schouder. Tamino wil je de rauwe werkelijkheid in rammen. Tamino zingt op de wijze waar Belgische popzangers patent op lijken te hebben: lijzig, loom en duister. Net als Faces on TV eerder op de avond, in een volle Rotown, de band rond Jasper Maekelberg. Als producer werkte hij al met Bazart en Gabriel Rios, nu gaat hij voor eigen succes. Dat zou nog wel eens kunnen lukken, zijn sterk opgebouwde show is één van de beste van het festival. De band maakte een soort duistere neo-psychedelica, dwarsfluit incluis. Belpop met een urban randje, waarmee Faces on TV zo maar eens de opvolger van Balthazar zou kunnen zijn. Waarvan trouwens met J. Bernardt één van de twee gezichten op het festival stond. Met zijn soloproject gooit showman Jinte Deprez het over een een andere boeg. Zijn opzwepende pop zat perfect geplaatst op de drempel van de nacht, waarna Songhoy Blues en Weval het festival alsnog feestelijk ten einde konden brengen.

Ratelrock Nog niet genoemd: de Velvet Underground-achtige ratelrock nieuwbakken Rotterdams trots Lewsberg overtuigde; in tegenstelling tot Bloc Party-zanger Kele Okereke wiens eendimensionale akoestische liedjes gaandeweg de aandacht verloren. Net als voormalig dEUS-gitarist Mauro Pawlowski die met het Boudewijn de Groot-sprookje 'Nacht & Ontij' wel heel veel vroeg van het publiek. Nee, Motel Mozaïque was niet altijd even makkelijk. Een zeldzame lichte toets werd aangebracht door een sterke Natalie Prass met haar soulvolle funkpop. En gelukkig was daar weer Johan. Er is in deze krant al enthousiast geschreven over hoe goed hun terugkeeralbum is: op Motel Mozaïque bleek het live ook helemaal te kloppen.