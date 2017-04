Op het verkeerde been door een reclameslogan

Ik kreeg aanvankelijk een beeld van mensen die steeds in die gebouwen rondliepen, met plezier op weg naar hun werk. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling van de adverteerder. Die bedoelde meer iets als: ‘Als je in onze gebouwen werkt, dan ga je met je plezier naar je werk’. Waarom had ik moeite met die betekenis?

De slogan had dus beter andersom gekund

De slogan bevat drie elementen: ‘met plezier’, ‘naar je werk’ en ‘in onze gebouwen’. Ik nam eerst ‘met plezier’ en ‘naar je werk’ bij elkaar, in de betekenis ‘met plezier naar je werk gaan’, en dan ‘in onze gebouwen’, waardoor je iets krijgt als ‘het met plezier naar je werk gaan vindt plaats in onze gebouwen’. Dat klopt natuurlijk niet.

Je kunt natuurlijk ook ‘naar je werk’ en ‘in onze gebouwen’ bij elkaar nemen, in de betekenis dat het werk in onze gebouwen plaatsvindt, en dan ‘met plezier’ erbij, zodat je krijgt ‘naar je werk gaan dat plaatsvindt in onze gebouwen doe je met plezier’. Maar daar wringen twee dingen: ten eerste is ‘met plezier naar je werk’ een vaste combinatie die je liever eerst bij elkaar neemt, en ten tweede dringt zich in zo’n slogan altijd een als-danbetekenis op tussen het eerste en het tweede stuk. Dan krijg je dus: ‘als je plezier hebt, dan ga je naar je werk in onze gebouwen’. Maar dat is niet de bedoeling.

De slogan had dus beter andersom gekund: ‘In onze gebouwen met plezier naar je werk’. En misschien was ‘door’ wel beter geweest dan ‘in,’ omdat je pas in het gebouw bent als je op je werk bent.

Ook een prangende taalkwestie? Mail uw vraag naar p.a.coppen@let.ru.nl

