Op het tropische Fakarava maakt niemand zich zorgen over de aanstaande verdwijning van hun eiland

Pensez aux poissons qui…” is het laatste sliertje zin dat ik hoor. Denk maar aan de vissen die… Ik probeer me nog snel de kleur blauw voor te stellen, eerst het water, dan pas kunnen de vissen erbij, maar ik ben er al niet meer. Bij sterven zie je mogelijk wit licht, bij een narcose valt het licht ineens uit. “Tout c’est bien passé”, zegt iemand in het groen met de contouren van een baard: “Heb je pijn?”

Ik wil hem antwoorden maar het lukt me niet, de woorden komen niet. Het lijkt alsof ik in een gang lig, misschien is het wel een gang, maar ik zie alles extreem wazig omdat ik mijn contactlenzen niet in heb. Ik wil dat de verpleger mijn hand vasthoudt, hij zegt iets over morfine.

Daar is de anesthesist van de onafgemaakte vissenzin en ik hoor haar zeggen dat het soms gebeurt dat mensen huilen als ze uit een narcose komen.

Het was de overgave geweest, ik voelde me verlost; het was een grote opluchting geweest om verzetsloos te kunnen zijn.

“Gaat alles goed?”, vraagt de verpleger met de contouren van een baard weer.

“Het gaat goed”, antwoord ik dan eindelijk. “Alles is goed gegaan”, zegt hij.

Het was een markante middag geweest omdat er een grote groep spinnerdolfijnen rond de golven van onze boot had gespeeld en we het uitgebreid over ons werk hadden gehad. Dat ik liever arts was geworden, iemand met een nuttig beroep, en zij ervan droomde duikinstructeur te zijn, een leven in een wetsuit.

De chirurg komt binnen met mijn telefoon en laptop die ze tijdens de operatie in haar kluisje had bewaard. Er verdwijnen nog weleens waardevolle spullen uit het ziekenhuis en de chirurg en ik kennen elkaar. Ik was niet lang geleden haar duikinstructeur op het atol Fakarava.

Ik word naar een eigen kamer gebracht met panoramisch uitzicht over Tahiti. Of alle ziekenhuiskamers zulk magnifiek uitzicht hebben weet ik niet, maar ik voel me hoe dan ook gezegend. Links zie ik de haven met vrachtschepen die door hijskranen geladen en gelost worden. Daaraan vastgegroeid zit Papeete, een gedrocht van een stad waar Paul Gauguin zich bij aankomst, begin negentiende eeuw, ook al een ongeluk van schrok en van in diepe malaise verviel.

Als de landing wordt ingezet, denk ik aan de journaalbeelden van de tsunami in Azië, hoe de zee zich eerst schijnbaar vreugdeloos terugtrok om vervolgens te transformeren in een gigantische vloedgolf. Hier zal dat anders gaan: langzamer, te voorspellen, meetbaar. Voordat het zeewater zo hoog komt te staan dat het atol onder water verdwijnt, zal de lens van zoetwater onder het atol eerst verzilten zodat er niets meer kan groeien en dus geen leven meer mogelijk is. Op een atol zonder arts of ziekenhuis is antibiotica zilver maar drinkwater nog altijd goud.

Opgeknapt en ontslagen uit het Centre Hospitalier de la Polynésie Française, vlieg ik terug naar ‘ons’ atol, op een uur en twintig minuten van Tahiti. Het propellervliegtuig van Air Tahiti vliegt laag genoeg om de atollen als pastelschilderijtjes in de Stille Oceaan te zien liggen. Vanuit de lucht lijken ze allemaal onbewoond, witte zandstroken in een helblauwe zee, maar op de grotere atollen groeien kinderen op, wordt gevoetbald en gekookt, logeren toeristen in familiepensions en wordt er gedoken.

Door hun Hollandse platheid - ze piepen maar net boven de zeespiegel uit - zijn ze niet bestand tegen de toekomst. Het zeeniveau zal door de opwarming van de aarde zover stijgen dat ze binnen dertig tot vijftig jaar onbewoonbaar zullen zijn. Ik zou natuurlijk weg kunnen gaan en nog eens terug kunnen komen voordat het zo ver is, maar zoals je in een liefdesrelatie kunt weten dat het voorbij is, voel ik dat er geen rek meer in zit, zo werkt dat met avonturen ook. Mijn lichaam had gesproken; er moest afscheid van de tropen genomen worden.

Geen plaats voor de toekomst

Het minivliegveldje van Fakarava is voor meer dan de helft gevuld met mensen die ik ken en er wordt naar keurig Frans gebruik op de wangen gekust. Ons kent hier ons en er is een levendig roddelcircuit, Radio Cocotier in tropisch eiland-vocabulaire. De rode draad is de basis van iedere tv-soap van Egypte tot Mexico: wie is er met wie vreemdgegaan, wie heeft er met wie gevochten, wie is er uit elkaar en waarom.

Drie jaar geleden kwam ik hier voor het eerst en sindsdien er is nauwelijks iets veranderd. De palmbomen groeien nog steeds stug hun kokosnoten voor de palmolieproductie, toeristen huren simpele huisjes aan de kalme lagunekant, de zee levert vis voor het avondeten en fungeert als kinderspeelplaats - en verder? Verder wordt er fanatiek gebarbecued, gevist met speren, Tahitiaans gedanst, de vrachtschepen komen en gaan en er wordt nog altijd niet gerecycled: glas, plastic, blik, metaal, alles gaat op een hoop en wordt begraven. Het past bij de Polynesische levensstijl waarin geen plaats is voor de toekomst.

Het lijkt me ver­schrik­ke­lijk als Haarlem in zijn oor­spron­ke­lij­ke vorm op een dag niet meer zou bestaan

Ook in de Tahitiaanse taal komt de toekomstige tijd niet voor, net als de begrippen ‘zeewaterstijging’, ‘klimaat’ en ‘opwarming van de aarde’. Je hoort het weleens, maar dan uit monden van buitenstaanders: de schildpaddenbeschermers, de ‘raak geen dolfijnen aan-club’, de vrijwillige koraalplanters en de zen-mensen. Maar naar hen wordt niet geluisterd. De enige buitenstaanders met aanzien zijn de mormonen op hun fietsen gekleed in zwarte pakken, jongens uit de VS met jeugdpuistjes.

Op geen enkel eiland in de Stille Oceaan waar ik was geweest had ik over klimaatverandering gehoord, terwijl ze toch uitermate goed op de hoogte waren over het nieuwste op het gebied van Amerikaans eten, over de VS in het algemeen, over populaire muziek, over mormonen en over basketbal. Feitelijk is er dus geen touw aan vast te knopen waarom ze alle albums van Jay Z en Rihanna wel kennen, maar over hun naderend noodlot heen lezen.