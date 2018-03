Op het land van de Aborigines zit betekenis in iedere rots

De taal van de Yolngu.

Lees verder na de advertentie

Zes talen spreken ze er eigenlijk, onderverdeeld in twaalf dialecten en dertig clans. Er zijn niet veel meer dan 4600 gebruikers. Yunupingu zong in Gälpu, Gumatj en Djambarrpuynu.

En ook in het Engels.

Zijn eerste cd, Gurrumul, staat al een tijdje op mijn playlist. Zijn stem is zuiver, hoog, de muziek is etherisch, weemoedig en sentimenteel. Ik denk er de verlatenheid van het landschap in te horen, of het verdriet van de Aborigines. Ja, bij de Aborigines, de oerbewoners van Australië, denk ik aan verdriet en verlies.

Het landschap van rode aarde, grasslands en steppeachtige scrublands, is even ongenaakbaar als magistraal

Zestig miljoen jaar oud is naar schatting het losgebroken continent, en geologisch is het er altijd rustig gebleven, je vindt er de oudste rotsformaties en fossielen. Menselijke bewoning is er sinds vijftigduizend jaar, mensen die, nauwelijks voorstelbaar, per zeewaardig vaartuig dit oeroude continent hebben weten te bereiken. Zij, die Aborigines, zijn er nooit meer vandaan gevaren.

Maar voor de rest van de wereld begint de geschiedenis van Australië met de komst van de Britten, in de achttiende eeuw. Captain Cook, hoewel Hollandse zeevaarders hem voor waren gegaan. Na Cook leek de Droomtijd voor de Aborigines en hun voorouders voorbij.

Ik zag deze week 'Sweet Country'. De film speelt in de jaren twintig van de vorige eeuw ergens in de Australische outback - een begrip dat alleen in Australië bestaat geloof ik en dat de grote wildernis beschrijft, heel het territorium buiten de randen van het continent.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

© Wim Boevin000

Outback. Er zijn daar woestijnen, rotsen, doornige struiken, bomen die allemaal halfdood lijken en de giftigste slangen, spinnen en schorpioenen. Het landschap van rode aarde, grasslands en steppeachtige scrublands, is even ongenaakbaar als magistraal. Het kan er verzengend heet zijn.

In 'Sweet Country' schiet Sam, een zwijgzame Aborigine, in noodweer een wrede en gewelddadige kolonist neer en slaat, met zijn vrouw die door de kolonist is verkracht, op de vlucht. Naar het noorden, de outback in, naar een territorium dat nog in tribale handen is, waar de kolonisatie heeft haltgehouden. Voor een deel van het huidige Northern Territory, waar ook Arnhem Land in ligt, is dat nog steeds zo.

Er overviel me een enorme deernis met het lot van de oor­spron­ke­lij­ke bewoners, die binnen enkele decennia hun cultuur vernietigd zagen worden

Sam en zijn vrouw zijn te voet, en worden achtervolgd door een groepje op wraak beluste mannen te paard, mannen die de witte wet vertegenwoordigen.

Een trektocht lijkt het, een walkabout - een rituele pelgrimage dwars door de bush die Aborigines ondernemen en daarbij het heilige land van hun voorouders eren. Sam en zijn vrouw kennen het terrein en zijn bewoners, hun achtervolgers niet.

Kijkend naar de beelden van dit ruige, mysterieuze land, waarin vrijwel iedere rots, kreek, boom of plant voor de Aborigines betekenis heeft en in liederen wordt bezongen, overviel me een enorme deernis met het lot van de oorspronkelijke bewoners, die binnen enkele decennia hun cultuur vernietigd zagen worden.

Wat een machtig landschap.

En hoe hartverscheurend.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Hier vindt u zijn bevindingen.