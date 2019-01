Op het Filmfestival van Rotterdam komen oorlogscorrespondenten voor het voetlicht

Hoe versla je een oorlog? Die vraag drong zich deze week op tijdens een bezoek aan het Filmfestival van Rotterdam. Liefst twee films over het werk van oorlogsverslaggevers bleken, via een enquête onder het festivalpubliek, te zijn doorgedrongen tot de top-10.

Geen geringe verdienste, gezien de honderden films die op het festival om aandacht vragen. Verhalen over journalisten die hun leven in de waagschaal stellen om verslag te doen van verre oorlogen, spreken aan. Zoals het verhaal van Marie Colvin. De beroemde Amerikaanse oorlogsverslaggeefster werkte vanaf 1985 voor de Engelse krant The Sunday Times. Als Midden-Oosten-correspondent was ze in 1986 de enige die een interview met de Libische leider Kadafi wist te regelen.

Ooglapje

In ‘A Private War’ wordt ze door Rosamund Pike neergezet als een gedreven verslaggever met rebelse inborst die het gevaar niet uit de weg gaat. In 2001 raakt ze bij een granaatinslag in Sri Lanka een oog kwijt. Colvin werkt door. Ze is voortaan te herkennen aan een zwart ooglapje. Een bomaanslag in de Syrische hoofdstad Homs overleeft ze niet. Ze sterft in 2012, in het harnas.

Meestal zijn het mannen die oorlogsgebieden in trekken en als ooggetuigen van de gruwelen terugkeren in films. Een van de beroemdste oorlogsfilms, ‘The Killing Fields’, vertelt het verhaal van Cambodja en de Rode Khmer-terreur door de ogen van een journalist van The New York Times, vertolkt door Sam Waterston. De held van Kubricks legendarische Vietnamfilm ‘Full Metal Jacket’ is een marinejournalist, gespeeld door Matthew Modine. Verfrissend is het zeker om in A Private War het oorlogsgewoel eens vanuit vrouwelijk perspectief te zien. Oorlog is niet ­alleen mannenwerk. Maar je kunt de blik ook op een andere manier kantelen, zo bewijst ‘Another Day of Life’. Hoofdpersoon van deze festivalfavoriet is de bekende Poolse oorlogscorrespondent Ryszard Kapuscinski die een boek schreef over zijn ervaringen in Angola.