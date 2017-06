Op Glastonbury zongen 150.000 Britten als uit één mond

Sommige muzikanten hebben een hekel aan meezingers. Vooral drummers: immers, het publiek weet nooit zo strak maat te houden als de bandleden. Maar een goede meezing-actie kan een popconcert boven zichzelf doen uitstijgen. Zoals Guus Meeuwis op Pinkpop ervoer, toen de festivalweide het eerste refrein woord voor woord overnam van de Brabander, meteen na de eerste gitaarklanken van 'Het Is Een Nacht'.

Een goed spreekkoor-deuntje is liefst niet meer dan drie tonen, fonetisch gezongen, die je eens gehoord, je leven niet vergeet. Zoals festivalklassieker 'Bro Hymn', die maar blijft opduiken, van de verder vergeten punkband Pennywise. Of natuurlijk 'Seven Nation Army' van White Stripes, dat vorige week op het Britse popfestival Glastonbury met de tekst 'Oh, Jeremy Corbyn' zijn zoveelste invulling kreeg.

De band kon even niet verder spelen, je ziet op de beelden hoe Grohl het zelf nauwelijks droog houdt

Op datzelfde enorme Glastonbury vond tijdens het afsluitende concert van de Foo Fighters nog een overweldigend spreekkoor plaats. Meer dan 150.000 kelen brulden met zanger Dave Grohl mee tijdens 'Best of You': wooohoohoooo, wooohoohoooooo. Het ging maar door. De band kon even niet verder spelen, je ziet op de beelden hoe Grohl het zelf nauwelijks droog houdt. Het was een moment van louterende saamhorigheid in het Verenigd Koninkrijk, de afgelopen weken geteisterd door politiek gerommel, een dodelijke flatbrand en terroristische aanslagen. Tevens een loutering voor de band, die hun Glasto-concert twee jaar terug wegens een beenbreuk van Grohl moest afzeggen. Allemaal gevat in drie tonen bij een popconcert. Zoek het even op. Hervind uw vertrouwen in de mensheid.

