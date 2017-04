Op een slof en een oude voetbalschoen, met dank aan Johnny Hoes

'Och was ik maar bij moeder thuisgebleven' (1961), de titel van zijn grootste hit, wordt tegenwoordig wel ironisch geslaakt als een soort verzuchting: 'Op zo'n moment denk je weleens: och was ik maar ...' En dankzij zijn carnavalshit 'We drinken tot we zinken' uit 1969 hoor je nog altijd wel mensen in de kroeg lallen 'datte we drinke, drinke, drinke totte we zinke, zinke, zinke'. In de Vlaamse literatuur wordt 'drinken tot we zinken' zelfs al als een staande uitdrukking gebruikt.

Zo schreef Trouw in 2006 over iemand dat ze 'haar rijbewijs op een slof en een oude voetbalschoen' had gehaald

Ten noorden van de Belgische grens is onze taal Johnny Hoes vooral schatplichtig voor een andere uitdrukking. In 1966 scoorde hij een hit met 'Op 'n slof en 'n ouwe voetbalschoen (wordt Ajax kampioen)'. Wat voetballen betreft, was Hoes niet eenkennig. Eerder had hij al het Feyenoord-lied ('Hand in hand, kameraden') uitgebracht en later zou hij ook liedjes schrijven voor Sparta en PSV.

Het Ajax-lied komt nu oubollig over, maar 'op een slof en een oude voetbalschoen' heeft zich losgemaakt van de voetbalclub en wordt geregeld figuurlijk gebruikt in betekenissen die variëren van 'met gebrekkige middelen' tot 'met het grootste gemak'. Zo schreef Trouw in 2006 over iemand dat ze 'haar rijbewijs op een slof en een oude voetbalschoen' had gehaald. Geen wonder dus dat Hoes in 2015 met deze uitdrukking een vermelding in de Dikke Van Dale heeft gekregen.

