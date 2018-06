Op driekwart van de show was daar ineens een daverende verrassing van Ed Sheeran

Lees verder na de advertentie

Dat Sheerans twee uitverkochte shows in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena weinig nieuws zouden bevatten, was op voorhand bekend. De optredens waren immers reprises van het concert dat hij vorig jaar in Ziggo Dome gaf. Zelfde tour, grotendeels dezelfde nummers en hetzelfde recept: een roodharige Engelsman, een gitaar en een loopstation waarmee Sheeran live zijn eigen ritmes en gitaarriffs opnam en terug speelde.

De enige prangende vraag was daarmee of hij zich ook in een immens stadion staande zou houden. Dat viel aanvankelijk niet mee. Bij de eerste nummers was de geluidsafstelling abominabel. De lage tonen dreunden door de arena en de hoge klonken ronduit schel. Daardoor verwerd zelfs zijn eerste hit 'The A Team' een flets bleekneusje.

Sheeran, inmiddels gestoken in een shirt van het Nederlands elftal, haalde de overwinning op de valreep toch binnen

Verrassing En tussen de nummers door liet de 27-jarige Brit zich maar weer eens kennen als een uiterst aimabel man. Zo bedankte hij zelfs de vaders en vriendjes die met tegenzin naar het concert waren gekomen om respectievelijk hun kinderen en vriendin een plezier te doen: "Zij hebben een avond opgeofferd om iemand van wie ze houden een plezier te doen". De intensiteit die het optreden in Ziggo Dome kenmerkte, was intussen in de Arena ver te zoeken. Maar net toen de vrees zich aandiende dat de concertgangers aan het wachten waren op vuurwerk dat niet zou komen, wist Sheeran zijn publiek toch te raken. Dat deed hij met een handvol emotionele ballads. 'Photograph' was het eerste nummer dat echt binnenkwam en daarna was het bij 'Perfect' heerlijk zwijmelen. En toen was daar die enorme verrassing. Tegen het eind kondigde Sheeran zijn vriend Robbie Williams aan. Robbie Williams als gast bij Ed Sheeran, dat zal toch wel een grap zijn? Maar nee, Williams betrad daadwerkelijk het podium en vertolkte tot verrukking van de fans samen met Sheeran zijn megahit 'Angels'. Tekst loopt door onder video Het was net de boost die het concert nodig had en daarna hield Sheeran het momentum perfect gaande. Met spetterende liveversies van 'Nancy Mulligan' en toegift 'Shape of You' haalde Sheeran, inmiddels gestoken in een shirt van het Nederlands elftal, de overwinning op de valreep toch binnen.