Op de vinex-terp staat een mysterieus wit kerkje

Overal ter wereld heb je vergeten plekken in woonwijken, naast het spoor of de snelweg. Overwoekerde roesthopen, ingestorte gebouwtjes, stukken grond waar niemand zich over ontfermt of druk over maakt. Behalve in Nederland.

Dat er zo grondig en weloverwogen kunst in de nieuwbouwwijk kwam, was ongekend

Prullenbakken, banken en afdakjes zijn in kleur en materiaal op elkaar afgestemd, onkruid wordt gewied, gelijke huizen in rijtjes opgesteld. Orde overheerst. Ook kunst gaat hier via de tekentafel.

Tien jaar geleden nam een vriend me mee naar de opening van een tentoonstelling in Leidsche Rijn bij Utrecht, de grootste vinexwijk tot nu toe. Het plannersparadijs. Het was een wonderlijke ervaring. Het was vóór de Tomtom en we reden natuurlijk verkeerd. We dwaalden langs oogverblindend nieuwe huizen met modderige, lege voortuinen, in onaffe straten, en allemaal met een auto voor de deur.

Weloverwogen kunst Tussen die strakke rijtjeshuizen sluimerde een oude boerderij, als enige bouwwerk door volgroeide bomen omringd. Honderd meter verder stond een hypermodern bouwsel, van twee langgerekte vierkante balken die haaks op elkaar lagen. De kunst ben ik vergeten, de sfeer was uitgelaten, luchtig en triomferend tegelijk. Alsof kunst hier was uitgevonden. © Joke de Wolf De herinnering aan die dag kwam boven toen ik een boek vond met de titel 'Beyond Leidsche Rijn'; ook de naam van het kunstproject waar ik was. Bureau Beyond was opgezet in 1997 met subsidie van de gemeente en probeerde van 2001 tot 2009 op allerlei manieren kunst een plaats te geven in de nieuwe stadswijk. Er waren tijdelijke kunstwerken, projecten waarbij kunstenaars iets maakten of deden in overleg met de buurtbewoners, projecten waar de bewoners boos over werden en projecten die ze omarmden. Internationaal was er veel bewondering voor Beyond. Dat er zo grondig en weloverwogen kunst in de nieuwbouwwijk kwam, was ongekend. Beyond is bijna tien jaar geleden afgerond. Wat zou er nog van te zien zijn? De oude boerderij is er nog, zie ik op internet. Zigzagwegen tussen bouwterreinen, fietssnelwegen en busbanen, een onverharde weg naar beneden leidt ernaartoe. 'De Vrijstaat' heet de boerderij tegenwoordig, een kunstwerkplaats voor kinderen. Op deze doordeweekse julidag oogt zij slaperig, van het andere gebouw geen spoor.