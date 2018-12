Op de valreep van het jaar geven Argerich en Minkowski weergaloze concerten

Zo op de valreep van het jaar kwamen twee concerten langs die tot de beste van 2018 gerekend kunnen worden. Vrijdag- en zondagavond was de Argentijnse pianiste Martha Argerich te gast bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en daartussenin had de NTR ZaterdagMatinee de Franse dirigent Marc Minkowski uitgenodigd. Argerich overrompelde met een legendarische Prokofjev, Minkowski deed niets minder met een ode van Händel in een liefdevolle bewerking van Mozart.

Dat Argerich in Rotterdam was, dankte het orkest aan zijn nieuwe chef-dirigent Lahav Shani. Diens mentor is Daniel Barenboim, landgenoot en vriend van Argerich. Pas drie maanden geleden werd duidelijk dat de legendarische pianiste wilde komen. In allerijl moest daarvoor een tijdstip gevonden worden en Rotterdam kwam met de oplossing om het Argerich-concert voor het al geplande kerstconcert te plaatsen. En zo begon het Prokofjev-programma om kwart over zes, twee uur later gevolgd door Bach.

Shani was ook in z’n eentje achter de vleugel virtuoos en flitsend in Bachs Eerste klavierconcert

Prokofjevs Derde pianoconcert is hét lijfstuk van Argerich. Haar legendarische opname ervan, samen met Claudio Abbado, stamt al uit 1967, en maakte van haar een ster. Vrijdagavond gaf ze er, samen met Shani, opnieuw een uitvoering van die de annalen in zal gaan. Camera’s en microfoons waren gelukkig aanwezig in de Doelen.