Op de bres voor het kunnen van een taal

Die aflevering was al geschreven naar aanleiding van lezers die hier onzeker over waren. Ik had het opgezocht (je moet nooit denken dat je iets uit het hoofd ... ehhh ... kent), en de taalnorm is ondubbelzinnig: alle taaladviezen vinden dat alleen 'Ik ken Duits' correct is.

Hoewel de hele aflevering gewijd was aan de rechtvaardiging van het taalgevoel dat hier toch iets niet aan klopt. Immers, een taal beheersen is meer een vaardigheid dan een kennis, of in elk geval net zo goed een vaardigheid, en daar past kunnen bij.

Als we het met zijn allen nou sterk genoeg willen, dan gaan de taal­norm­stel­lers vanzelf overstag

Toch waren er nog lezers die hier geen genoegen mee namen. Ten eerste was er een grote groep die mij voorhield dat je beter kon zeggen 'Ik kan Duits spreken.' Akkoord, maar het gaat niet alleen over spreken. Als je de hele kwestie kunnen of kennen wilt vermijden zijn er wel betere oplossingen: 'Ik beheers het Duits,' 'Ik kan me aardig redden in het Duits,' er zijn talloze omschrijvingen die de combinatie van kennis en vaardigheid (en het niveau) heel precies kunnen aanduiden. Het ging echter over de tegenstelling kunnen en kennen.

Ten tweede was er een groep lezers die vond dat de taalnorm maar aangepast moest worden. Kijk, dat vind ik ook wel een sympathieke gedachte. Als we het met zijn allen nou sterk genoeg willen, dan gaan de taalnormstellers vanzelf overstag, en staat binnenkort op de website van de Taalunie dat het allebei goed is. Ik zal voor u opletten. Houdt u deze rubriek goed in de gaten!

