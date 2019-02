Op bezoek bij ijsmummie Ötzi in Bolzano

Het bezoek was toevallig, eigenlijk net zo toevallig als de ontdekking van de gastheer 28 jaar geleden. Zomaar ineens kwam het op. Hé, we kunnen naar Ötzi! Op visite bij de oudste persoon die ooit in Europa gevonden is.

De reden is simpel: er is een vrije dag om in te vullen. Eigenlijk zijn wij (een collega van een andere krant en ikzelf) in de Dolomieten voor een Europees kampioenschap schaatsen. Dat er op twintig minuten rijden een mummie ligt van tussen de 5350 en 5100 jaar oud, daar komen we pas na wat googelen achter. De ijsman intrigeert.

Op een vrije ochtend nemen wij de auto van Collalbo naar het dal beneden. De weg slingert onophoudelijk, bijna net als de weg slingerde die Ötzi duizenden jaren geleden genomen moet hebben. Hij werd op zo’n 3200 meter hoogte ontdekt door een wandelpaar dat van het gebaande pad af was gegaan.

Inmiddels ligt Ötzi, die is vernoemd naar het Ötzdal waar hij werd gevonden, in Bolzano (of Bozen). De hoofdstad van de Italiaanse autonome provincie Zuid-Tirol heeft een rijke geschiedenis als kruispunt in een eeuwenoud handelsnetwerk tussen Oostenrijk en Italië, de huizen zijn er statig en groot. Deze winterdagen vrolijken de marktkramen op het Piazza delle Erbe de ietwat kille binnenstad op. In een zijstraat, naast de H&M, is een voormalig koopmanshuis omgebouwd tot museum.

Aparte koelcel

Het mag dan het ‘Archeologisch Museum van Zuid-Tirol’ heten, eigenlijk is het dit pand helemaal ingericht voor Ötzi. Het verticale museum, uitgespreid over vier verdiepingen, toont de informatie die door de jaren heen mondjesmaat is verzameld. Haast is in dit museum een slechte raadgever. Werkelijk elk informatiepaneel is interessant omdat er veel over Ötzi bekend is.

De man is perfect bewaard gebleven door allereerst uitdroging en daarna bevriezing, precies in een tijd dat het in de Alpen sowieso kouder werd. Zijn rustplaats in een diepe geul beschermde hem tegen de beweging van de gletsjer. Toen eeuwen later Sahara-zand dankzij verplaatsingen door de wind in de bergen kwam te liggen, dooide het ijs en kwam Ötzi naar de oppervlakte.

Reconstructie van Ötzi door Alfons & Adrie Kennis. © Archeologisch Museum van Zuid-Tirol/Ochsenreiter

Ötzi werd ontdekt op 92 meter en 56 centimeter afstand van de Italiaans-Oostenrijkse grens. Dat was voor Italië 92 meter en 56 centimeter genoeg om de ijsman te claimen. Het is inmiddels een Italiaan-de-luxe. In het ziekenhuis van Bolzano is een aparte kamer beschikbaar voor het geval er iets met Ötzi gebeurt, of als in het museum opeens de stroom uit zou vallen (en de twee noodgeneratoren ook niet werken). Een spoedpatiënt met de hoogste prioriteit.

In het museum heeft hij uiteraard ook een aparte koelcel. Het is er deze keer rustig, er staat geen rij voor het kleine raampje waar een bezoeker doorheen moet kijken. Het venster is misschien veertig bij veertig centimeter. Een platform voor het raam kan met twee knopjes omhoog en naar beneden worden gemanoeuvreerd. Ook kinderen kunnen op die manier hun voorouder van dichtbij bekijken.